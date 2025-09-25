Ferka dio a conocer la verdadera razón por el que se separó de Jorge Losa

El fin de la relación entre Ferka y Jorge Losa, ha desatado mucha curiosidad en relación al motivo que los llevó a terminar. No había mucha claridad al respecto pero uno de los involucrados salió a aclarar todo.

La relación terminó en el mes de agosto, luego de haber estado tres años juntos. Ferka ha sido quien tomó la decisión de salir a aclarar lo que realmente ocurrió.

¿Cuál fue el motivo por el cual Ferka y Losa terminaron?

Ferka estuvo presente en el programa De Primera Mano, y habló sobre el final de la relación con quien era su pareja Jorge Losa. Si bien se rumoreaba que el motivo era una infidelidad, pues ha quedado todo aclarado.

La actriz negó que el motivo de la separación haya sido una infidelidad, sino que lo que los llevó a tomar caminos separados, fue que no compartían los mismos planes a futuro.

El rumor que se había instalado era que Marie Clarie Harp, era la tercera en discordia entre ella y Jorge Losa pero Ferka negó rotundamente que ella haya sido la culpable.

“Ella no tuvo nada que ver. No hubo otra persona, fue una decisión de que cada quien tuvo que tomar el camino de su vida”.

¿Cómo se encuentra Ferka luego de la separación?

Como consecuencia de la separación, Ferka se mudó de la casa que compartía con Jorge Losa. De acuerdo a lo que ella manifestó, en ese lugar se hicieron promesas falsas.

Actualmente la actriz mencionó que se encuentra bien tras su separación, ya que se encuentra muy enfocada en su carrera y la de su hijo. Además hizo hincapié en que disfrutó mucho de la relación con Jorge Losa.

“Yo esperaba otra cosas, pero la gente se va desenfocando en el camino y yo ya soy muy adulta y tengo muy claro lo que quiero”, dijo Ferka. También manifestó que terminaron la relación cordialmente.