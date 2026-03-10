¿Murió Florinda Meza? El rumor sobre su supuesta muerte desata preocupación en redes: esto es lo que se sabe

Durante las últimas horas el nombre de Florinda Meza se volvió de los más buscado dentro de las redes sociales luego de que se viralizara un video donde se confirmaba que la actriz de 77 años había perdido la vida, sin embargo, todo fue una noticia falsa.

¿Por qué empezaron los rumores de la muerte de Florinda Meza?

Según el video que se difundió en distintas plataformas se puede observar a dos mujeres afirmando que Meza, quien interpretó a Doña Florinda y se ganó el cariño de muchos había fallecido durante la madrugada en un hospital del país, entre lágrimas y voz cortada las misteriosas mujeres indicaron que la viuda de Roberto Gómez Bolaños era como su hermana y amiga.

Hola estamos aquí en el hospital, queremos decirles que Florinda ya no está con nosotros, Se nos fue esta madrugada y nos duele hasta el alma. Es nuestra hermana, nuestra amiga y la vamos a extrañar cada día. Estamos muy tristes.

A este clip se le ha adjuntado varias teorías donde se indicaría que Florinda Meza sufrió en silencio aparentemente por ansiedad y depresión, según los ataques que presentaba le afectaron el corazón.

¿Realmente murió Florinda Meza?

Estas imágenes y declaraciones provocaron que el mundo del entretenimiento se paralizara, ya que no se podía creer que Meza había muerto, sin embargo, todo se trató de un rumor mal intencionado y fue la misma actriz que salió a desmentir estas declaraciones, pues actualmente goza de buena salud.

Debido a que todo se trataba de un rumor nunca existió una versión oficial que reiterara su deceso, por lo que fue la misma actriz que tuvo que salir a través de sus redes sociales para publicar un video donde cuestiona y desmiente su deceso, asimismo, con su característico sentido del humor y un vestido azul indicó que “vayan a inventarle cosas a su abuela”.

¡¿Qué qué?!, ¿Qué estoy muerta? ¡Pero de risa! ¡Y la próxima vez, vayan a inventarle cosas a su abuela!”, se lee en el video con el que decidió terminar con esta ola de especulaciones.

Asimismo, internautas celebraron la respuesta de Florinda Meza y aprovecharon para dejarle buenos deseos, así como expresar su tranquilidad de que no le había pasado nada. Por otro lado hubo quienes expresaron que desde un inicio se ve que es cuestionable ese video, ya que al parecer se trata de un material generado con Inteligencia Artificial y que hasta se podría decir que esas mujeres realmente no existen.

El caso vuelve a evidenciar cómo los rumores y la desinformación pueden difundirse con rapidez, especialmente si se trata de figuras públicas.