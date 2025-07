¿Cómo era Florinda Meza de joven? 5 fotos de la esposa de Chespirito que dan muestra de su belleza

Con cada uno de sus capítulos estrenados a la fecha, la miniserie “Chespirito: Sin querer queriendo” nos ha atrapado al contar una parte de la vida de Roberto Gómez Bolaños. Uno de los personajes que más ha llamado la atención es “Margarita”, interpretada por Bárbara López y cuyo perfil estaría basado en Florinda Meza. Muchos espectadores se preguntan qué tanto se parecía Florinda Meza de joven a la actriz de la serie y cómo lucía la famosa “Doña Florinda” en décadas pasadas.

Florinda Meza revela que Chespirito le pidió matrimonio aun estando casado [VIDEO] Florinda Meza le confesó a Pati Chapoy que siempre tuvo una buena relación con Graciela, la exesposa de Chespirito y además la consideró como una grandiosa mujer.

Por eso a continuación te mostraremos algunas fotografías de la intérprete durante sus primeros años en la televisión y cuando dio el salto al estrellato gracias a los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, quien se convirtió en su esposo. Al igual que la actriz Bárbara López, Florinda Meza era guapísima de joven; sus rasgos finos y cuerpo escultural la volvían muy atractiva.

Así era la belleza de Florinda Meza de joven

Crédito: Mezcalent

Además de actriz, Florinda Meza se ha desempeñado como guionista, productora e incluso directora de cámaras; además estudió música por dos décadas y su tipo de voz es soprano coloratura.

Imagen de Florinda Meza de joven en sus primeros papeles de la televisión

Pocas personas saben que la emblemática actriz tiene una formación teatral y musical. Sin embargo, en 1968 comenzó a abrirse camino en la televisión. Para 1970 se unió al elenco del programa de comedia “La Media Naranja”. Apenas un año después inició su participación en “Chespirito”.

Florinda Meza de joven, cuando se le relacionó con Carlos Villagrán, “Quico”

Existen muchos rumores sobre una supuesta relación sentimental entre Florinda Meza y Carlos Villagrán, “Quico”, durante los años 70 y en pleno éxito de “El Chavo del 8”. Ella nunca ha afirmado que ese vínculo haya sucedido e incluso se ha negado a hablar del tema, aunque Villagrán sí lo ha asegurado.

Así de esbelta y bella se veía Florinda Meza de joven en sus primeras apariciones de “Chespirito”

Crédito: Mezcalent

Uno de los personajes más queridos de Chespirito, y que lo llevarían a la cumbre del éxito, fue el Chapulín Colorado. El icónico superhéroe mexicano apareció por primera vez en televisión en 1970, para después hacer reír al público con su propia serie entre 1973 y 1979. De manera constante contaba con la presencia de Florinda Meza interpretando una gran variedad de personajes que requerían la ayuda del Chapulín. Sin duda, parte de la popularidad de este superhéroe se debió a la interacción de los personajes de Bolaños con histriones como Florinda Meza. Ella misma se convirtió en guionista del programa “Chespirito” en 1983.

Florinda Meza gozaba de una figura muy atractiva, aquí en bikini con Roberto Gómez Bolaños

Crédito: Instagram. @florindamezach1

Casi todos la recordamos con sus vestuarios y caracterización de personajes como “Doña Florinda” y “La Chimoltrufia”. No obstante, la intérprete tenía un cuerpo escultural y en algunas ocasiones se le vio usar bikini. Hace algunos años ella misma compartió una fotografía que Roberto Gómez Bolaños le tomó mientras ella usaba un traje de baño. “A mi Rober le encantaba tomarme fotos todo el tiempo, aun sin que yo me diera cuenta”, escribió Meza en su cuenta oficial de Instagram. “Me tomó varias mientras dormía. Cuando yo me daba cuenta, él me decía ‘es que hasta dormida eres bonita’”.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños como pareja a finales de los 70

Foto: X. FlorindaMezaCH

Uno de los aspectos que más han llamado la atención de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo” ha sido la relación entre Meza y Bolaños. Ellos se conocieron en la producción de “El Chavo del 8”, cuando él estaba casado con Graciela Fernández; se casaron en 2004, 15 años después del divorcio oficial del actor, guionista y productor.

Te puede interesar: Florinda Meza revela cómo fue su relación con los hijos de Chespirito