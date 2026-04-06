¿Frida Sofía está embarazada? Un video levanta sospechas

Las especulaciones requieren respuesta a la brevedad posible, pues el video que Frida Sofía subió a su Instagram ha dejado realmente consternados a muchos de los fanáticos de la hija de Alejandra Guzmán. Al tener a un hombre abrazándola de una forma bastante íntima y lo que parece ser una silueta de embarazo… las redes se volvieron locas buscando explicaciones.

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¿Frida Sofía está embarazada?

Como es costumbre en muchas de las celebridades, Frida Sofía decidió presumir un encuentro social bastante íntimo en sus historias de Instagram. Y por supuesto, lo que llamó la atención es lo que parece ser la oficialización de una nueva relación, pues en el video se ve cómo es abrazada y besada por un hombre misterioso.

Este sujeto que no se ha descubierto su identidad se acerca por detrás y la abraza de una forma que de inmediato puso a los fans a especular. Primero, evidentemente hay preguntas sobre el hombre que parece ser su nueva pareja, sin embargo los usuarios de inmediato argumentaron que el abrazo es como si se tratara de un anuncio de embarazo.

La reunión de la que participan (por todo lo que se compartió ese rato en sus historias) parece ser en casa de una amiga y se presume en la opinión de muchos de los que se metieron de lleno en el tema… que Frida tiene silueta de embarazada. Pero evidentemente no existe confirmación oficial acerca de ningún tema en particular.

¿Quién es la nueva pareja de Frida Sofía?

Aunque muchos han investigado o buscado información al respecto, no se tienen datos de quién es el misterioso hombre que aparece en los videos. Por ello se está a la espera de algún comentario de los protagonistas (que claramente no quisieron hacerlo en estos momentos) o de algún insider que generalmente filtra ese tipo de situaciones.

¿Frida Sofía tiene hijos?

No, aunque indicó en declaraciones para Ventaneando, que desea tener una familia… ella misma confesó abortar de manera voluntaria. Esto ocurrió entre 2018 y 2019, fruto de su breve relación con el modelo Christian Estrada. En comentarios en sus distintas redes, declaró que hizo esta interrupción de su embarazo a las seis semanas.