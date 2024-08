Alejandra Guzmán habla de su distanciamiento de Frida Sofía

Este jueves Pati Chapoy, titular de Ventaneando , reveló que Frida Sofía vino a México a denunciar a su madre, Alejandra Guzmán , y no a ratificar la denuncia en contra de su abuelo Enrique Guzmán.

A raíz de esto, retomaron una entrevista que Alejandra Guzmán le concedió hace tiempo a Pati Chapoy, en donde dio detalles sobre su hija Frida Sofía y de cómo su relación con ella se fue deteriorando.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán? Al preguntarle si el tema “Milagros” era un intento por recuperar a su hija Frida Sofía, Alejandra Guzmán declaró que “es un intento de recuperación para mí porque no me había atrevido a tocar la herida”.

“A veces el silencio sana más que mil palabras”, declaró, y reiteró que siempre ha tenido la esperanza de volverla a ver y volverla a abrazar. “Pienso que el tiempo también ayuda a sanar las cosas, siento que ha habido también mucha gente que se ha aprovechado y ha manipulado esta situación, desde muchos años atrás siempre han sido las mismas personas, pero quiero dejar que ella madure y que ella se dé cuenta, que viva y tenga su fondo”.

¿Qué ha pasado con el padre de Frida Sofía?

Sobre el padre de Frida Sofía, Alejandra Guzmán reiteró que “nunca ha habido mucho papá que digamos, yo realmente decidió separarme cuando ella tenía 2 meses de edad y como siempre vi por ella, nunca pedí nada y siempre dejé que la vieran”.

¿Cómo empezó el distanciamiento de Frida Sofía, según Alejandra Guzmán?

‘La Reina de Corazones’ aseguró que el distanciamiento de su hija comenzó cuando “yo le quité el dinero, cuando yo le dije: ‘Yo quiero que generes tu carrera, que hagas algo de tu vida’ y ya no le gustó. No le gustó que no hubiese esa mensualidad”.

“Estudió en Miami, tiene un departamento que le regalé, un coche que le regalé. Vaya, yo le di todo lo que mi mamá y mi papá no me dieron”, agregó.

Al preguntarle sobre qué edad tenía Frida Sofía cuando Alejandra Guzmán decidió enviarla a Estados Unidos, la cantante declaró que a los 12 años y aseguró que decidió enviarla “porque me la iban a raptar, me la iban a secuestrar”.

“Desde entonces yo iba, la visitaba y cada vez que iba y la visitaba era más americana, entonces ahí la empecé a perder y hasta me hablaba en inglés y yo (le decía) ‘a ver hija, yo hablo en español’”.

Alejandra Guzmán reveló que le empezaron a dar pastillas a su hija en la escuela y fue ahí cuando la diagnosticaron con el trastorno de ‘border personality’ . “La medicaban ahí y es un trastorno que, por ejemplo, te dicen te amo, pero te odio y tienen diferentes maneras de actuar, de la nada pueden estar muy contentos y eufóricos o muy tristes y muy deprimidos”.

“Yo tengo problemas de alcoholismo, sí, pero son muy diferentes los problemas de alcoholismo a los problemas con pastillas que son opiáceos, entonces hay diferentes reacciones”, recalcó.

¿Frida Sofía llegó a agredirla?

La cantante señaló que una ocasión le llamaron porque Frida Sofía había golpeado a una de sus amigas; sin embargo, no quiso dejar el proceso al que ella se estaba sometiendo para no recaer, por lo que decidió encerrar a su hija en un lugar aunque esta no quisiera y, desde entonces, Frida Sofía le agarró un fuerte resentimiento.

Al cuestionarla sobre si alguna vez su hija la agredió físicamente, Alejandra Guzmán señaló que “sí, hubo varias (veces)”, pero dejó en claro que le gustaría una reconciliación con su hija. “Yo quisiera, yo es lo que más anhelo, poder hablar con ella y acercarme a ella, ella sabe que la amo, siempre la defendí, siempre fue mi máximo, siempre le di lo mejor que tuve, le di lo mejor a ella antes que dármelo a mí, pero eso está mal porque uno tiene que ponerse también sus zapatitos y límites que nunca le puse porque a mí tampoco me los pusieron”.