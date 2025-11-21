Así ganó Fátima Bosch Miss Universo 2025: sus mejores momentos

La mexicana Fátima Bosch se convirtió en la ganadora de la edición 74 del certamen de belleza Miss Universo, evento que se celebró en Tailandia. La joven tabasqueña logró sorprender desde el primer momento que hizo su aparición por su belleza inigualable.

La elegancia y determinación que mostró desde las primeras etapas, la colocó como una de las preferidas del jurado y del público en general, por lo que ahora recordamos los momentos más importantes que la llevaron a ganar la corona de Miss Universo 2025.

Estos fueron los momentos más destacados de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Luego de su reacción, tras el altercado que tuvo con Nawat Itsaragrisil, quien le faltó el respeto, la mexicana no se dejó intimidar y mostró un carácter firme que la acompañó toda la competencia. En su presentación, Fátima Bosch se mostró segura, al cerrar su aparición en el escenario con un fuerte ¡Viva México!

El momento más temido por muchos fue clave, tras la presentación de todas las participantes, llegó un corte para conocer a las 30 finalistas, donde la mexicana logró destacar y avanzar con seguridad a la siguiente ronda.

