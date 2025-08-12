Georgina Rodríguez: cuántos de los hijos que tiene con Cristiano Ronaldo son biológicamente suyos

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están comprometidos tras nueve años de relación, y seguramente su familia está emocionada. La pareja actualmente tiene cinco hijos que educan juntos, aunque su historia familiar ha sido muy distinta a la de otros famosos, ya que no todos son biológicos.

Únicamente Alana Martina (7) y Bella Esmeralda (2) son hijas biológicas de la pareja. La primera nació en noviembre de 2017 y su anuncio fue público, siendo la primera hija del futbolista que presumieron en redes sociales. La segunda nació en abril de 2022, pero su llegada estuvo marcada por una tragedia, pues esperaban mellizos, aunque el varón murió durante el parto.

(Instagram @georginagio) Ellos son todos los hijos de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Aunque solo dos de ellos son hijos biológicos, Georgina ha dicho que esta diferencia no le importa, ya que ella y Ronaldo quieren por igual a todos.

¿Quiénes son las madres de los hijos de Cristiano Ronaldo?

El primer hijo del futbolista portugués fue Cristiano Ronaldo Jr., quien actualmente tiene 14 años. Nació en junio de 2010, pero nunca se supo quién es la madre, pues el jugador asumió su responsabilidad como padre y pidió respeto por su decisión.

En 2017, Ronaldo dio la bienvenida a los mellizos Eva y Mateo (8), concebidos a través de gestación subrogada en Estados Unidos. De igual manera, el jugador pidió privacidad en ese momento.

¿Cómo se conocieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La relación entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo comenzó en 2016 como un cuento de hadas. Según su propio documental Soy Georgina en Netflix, ella inició en el mundo de la moda como vendedora de la marca Gucci en España, y fue allí donde conoció al exjugador del Real Madrid. Fue amor a primera vista. Luego coincidieron en otros eventos importantes y decidieron salir, sin imaginar que en el futuro formarían una familia juntos.

(Instagram @georginagio) Este es el hermoso anillo de compromiso de Georgina Rodríguez.

Ahora, solo falta esperar a que la pareja ofrezca detalles sobre cómo, cuándo y dónde será su tan esperada boda.