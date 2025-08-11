Georgina Rodríguez: así lucía antes de las cirugías estéticas y antes de conocer a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez es muy feliz al lado de su novio, Cristiano Ronaldo , sobre todo ahora que anunciaron por fin su compromiso tras 9 años de relación. Muchos la conocieron gracias a la gran fama del futbolista portugués, considerado uno de los mejores de toda la historia. Sin embargo, antes, la famosa modelo y empresaria lucía un tanto diferente.

Tiempo antes de salir con Ronaldo, la estrella hispano-argentina se había sometido a algunos “arreglitos” estéticos y, aunque ella misma solo confirmó una rinoplastia, se especula que hay más mejoras: desde microblading y definición del óvalo facial, hasta aumento de pómulos y bloqueo muscular para eliminar arrugas, según Telecinco.

El antes y después de Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo

Las fotos de Georgina Rodríguez antes y después son claras. A sus 31 años, ha generado reacciones diversas al compartir instantáneas en sus redes sociales, donde el cambio ha sido más notorio.

(Instagram @georginagio) Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, en 2016 y 2025, respectivamente.

Así fue el romántico anuncio de matrimonio de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez publicó una romántica foto de su anillo de compromiso junto a la mano de Cristiano Ronaldo. Él aún no compartía la imagen, pero ella se encargó de etiquetarlo y hacer vibrar las redes sociales con la fantástica noticia.

En el título, la modelo escribió: “Sí, quiero. En esta y en todas las vidas”.

(Instagram @georginagio) Este es el hermoso anillo de compromiso de Georgina Rodríguez.

Se cree que el anillo, con un enorme diamante, podría haber costado más de seis millones de euros, aunque todavía no se revelan detalles sobre cómo fue la propuesta ni dónde se diseñó la elegante joya.

¿Cuántos hijos tienen Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tienen cinco hijos, aunque no todos son fruto de su relación. CR7 ha tenido varios amoríos en los que fue padre, además de recurrir a la gestación subrogada: