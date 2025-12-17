Graban escena de película para adultos en la tumba de Camilo Sesto: esto se sabe

El nombre de Camilo Sesto se volvió tendencia, pero no por una noticia relacionada con su legado, sino porque un grupo de personas grabó una parte de una película para adultos frente a la tumba del cantautor y productor discográfico español.

Según reportes de ABC en España, las autoridades revelaron que una producción utilizó el cementerio de Alcoy para grabar escenas de una película con contenido explícito. Aunque las escenas de desnudo no se realizaron en el lugar, sí se llevaron a cabo varias tomas previas al encuentro, lo que generó indignación entre los fans del cantante y del ayuntamiento local, quienes calificaron el hecho como una “falta de respeto”.

Así es la tumba de Camilo Sesto.|(INSTAGRAM)

En un comunicado, las autoridades desmintieron haber otorgado permiso para dicha producción y expresaron su descontento con los responsables.

“En ningún momento se solicitó, autorizó ni se grabó contenido de carácter sexual”, subrayaron.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, las escenas fueron grabadas en diciembre de 2024, pero salieron a la luz recientemente.

Noticia en desarrollo…