Las aguas termales en Los Cabos que son de fácil acceso, perfectas para estas vacaciones de invierno

Cuando se piensa en Los Cabos, mucha gente suele pensar que solo hay playas y resorts. Pero durante la temporada invernal, este destino de Baja California Sur ofrece una opción natural poco conocida: las aguas termales naturales escondidas en la Sierra de la Laguna.

Entre noviembre y abril, cuando las temperaturas descienden en la región, estos manantiales se convierten en un refugio ideal para pasar los días más frescos. El agua que brota del subsuelo mantiene una temperatura estable gracias a la actividad geológica, lo que permite disfrutar de pozas templadas lejos del bullicio turístico tradicional.

Baja California Sur: 2 opciones de aguas termales naturales en Los Cabos

Dentro del municipio de Los Cabos existen zonas serranas de acceso relativamente sencillo que conservan agua templada durante todo el invierno. Estas son dos opciones perfectas para conectar con la naturaleza y el descanso.

Aunque no se trata de centros turísticos formales, estas pozas de agua termal ofrecen una experiencia única: piscinas naturales de diferentes profundidades, sombra natural y paisajes hermosos.

Aguas termales El Chorro

Ubicadas cerca del poblado de Agua Caliente, al norte de Santiago, estas aguas termales se encuentran al fondo de un cañón angosto que protege el calor del agua. El manantial fluye por el cauce y forma una gran poza natural, resultado del desgaste de la roca con el paso del tiempo.

En la zona también se pueden observar pequeñas piscinas naturales donde la temperatura varía, lo que permite elegir el punto más cómodo para sumergirse. El entorno es completamente natural, ideal para quienes buscan una experiencia sencilla y alejada de complejos turísticos.

Rancho Santa Rita

Aproximadamente a 1 hora de San José del Cabo, en las inmediaciones del poblado de Santiago, se localiza Rancho Santa Rita. Se trata de un espacio de acceso controlado dentro de un espacio privado, donde el agua termal surge entre rocas y vegetación.

El lugar cuenta con senderos, pequeñas cascadas y pozas alimentadas por manantiales, además de áreas básicas para el descanso. Su conservación permite disfrutar de un entorno tranquilo, rodeado de naturaleza, sin alterar el equilibrio del ecosistema.