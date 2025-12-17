Ángela Aguilar dedica mensaje a Christian Nodal tras rumores de infidelidad

Las miradas sobre el matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal no pierden ningún detalle y es que desde que anunciaron su relación han sido el blanco de innumerables críticas. Ahora, la artista mexicana halagó a su esposo por acompañarla en sus conciertos y volvió a despertar comentarios negativos.

Arturo Carmona responde al ‘espaldarazo’ de Cruz Martínez y habla de Melenie

No es la primera vez que Ángela Aguilar y Christian Nodal quedan bajo una lluvia de críticas por parte de los internautas. Es que desde que el cantante se alejó de Cazzu para iniciar su relación con la hija de Pepe Aguilar nada de lo que realizan parece gustarle a los espectadores virtuales.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre Christian Nodal?

Las nuevas críticas hacia Christian Nodal y Ángela Aguilar se desprendieron tras el último concierto que la artista ofreció en San Diego, en el marco de su gira “Libre Corazón”. La cantante abrió su corazón al público y destacó que su esposo realiza viajes constantes para poder acompañarla en sus presentaciones.

“Ahorita a mi marido le tocó concierto en Chicago. No saben qué chistoso mi pobre marido. Me vino a dejar, se fue a Chicago y después de Chicago va a regresar. Está loco”, expresó Ángela Aguilar a modo de halago a Nodal por su compromiso para con ella.

¿Qué dijeron las redes tras las palabras de Ángela Aguilar?

Las declaraciones que Ángela Aguilar hizo en San Diego tomaron por sorpresa a los espectadores pero no cayeron demasiado bien entre los internautas. En redes sociales criticaron a Christian Nodal y lo acusaron nuevamente en torno a su rol como padre de Inti, la hija que comparte con Cazzu.

“Y para ver a Inti está muy lejos”, “¿Ven por qué la funan?”, “Para su hija no tiene tiempo” y “Con ella si va y para Inti no tiene tiempo”, fueron algunos de los comentarios con los que cargaron contra Christian Nodal. No hay dudas de que el joven matrimonio seguirán bajo la mirada acusadora de miles de internautas y que la polémica separación con la artista argentina seguirá dando mucho de qué hablar y debatir.