Exatlón México | José cumplió su promesa en la novena temporada: La noche en que Heber fue eliminado

Dentro de Exatlón México existen momentos que quedan grabados en la memoria de los fans, y uno de ellos fue el Duelo de Eliminación en el que José se enfrentó a Heber. Batalla decisiva que definió el rumbo de los atletas y en general de la novena temporada. Como sabemos, José celebró por lo alto el eliminar a Heber quien era considerado como un pilar de la escuadra roja.

José, decidido a cumplir su palabra

Antes de que se diera el encuentro, José ya tenía la motivación clara: “mantenerse dentro de la competencia y eliminar a un rojo”, pues días antes estas habían sido sus palabras e intenciones. No obstante, lo que llamó la atención de los seguidores del programa fue que José logró cumplir la promesa de manera sorprendente.

¿Qué pasó en la carrera que definió el futuro de Heber dentro de la novena temporada?

El momento clave llegó cuando José se enfrentó a Heber dentro del Duelo de Eliminación del pasado domingo 14 de diciembre. El circuito elegido exige resistencia, coordinación y sobre todo fortaleza mental, pues la permanencia de cualquiera de los atletas se encontraba en juego. No obstante, José logró sobreponerse a la adversidad y ofrecer una actuación llena de pasión, energía y precisión.

Un momento que sigue siendo recordado

A pesar de que solo han pasado algunos días desde que ocurrió el incidente, los fanáticos de Exatlón México mantienen viva la contienda, pues fue con esta que José dejó marcada la temporada como su lucha por eliminar a tantos rojos como pueda.