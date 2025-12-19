Gustavo Adolfo Infante se entera de una terrible muerte en pleno programa en vivo: el video de su reacción

La industria del entretenimiento lleva varias semanas de luto por la muerte de queridas celebridades que dejaron un gran legado con su talento . Y también hay otros famosos que la han pasado muy mal a nivel personal debido a dolorosas pérdidas personales, provocando que sus colegas se solidaricen, justo como hizo Gustavo Adolfo Infante, que se puso en alerta en cuanto supo lo que estaba pasando con una de sus compañeras.

Se trata del triste episodio que atraviesa Maryfer Centeno, que se quebró al anunciar el fallecimiento de una de sus mascotas. Por lo que en cuanto la información comenzó a circular por los medios, el periodista de espectáculos trató de llamarla para saber si era cierto y preguntarle cómo se sentía.

Gustavo Adolfo Infante llamó a Maryfer Centeno tras enterarse de la pérdida que sufrió|Instagram. @gainfante, @maryfer_centeno

Esta reacción fue presenciada por los internautas que parra ese momento estaban sintonizando el canal de YouTube del conductor, pues todos estos intentos de contacto fueron ante las cámaras. Dicha reacción no fue solo porque sintió preocupación, sino que tenía la duda de si la información era actual o si únicamente se replicó.

"Le estoy marcando a Maryfer Centeno, es muy doloroso. Yo dije: 'están viendo algo antiguo'", señaló.

El mensaje de Maryfer Centeno que sorprendió en vivo a Gustavo Adolfo Infante

Toda esta confusión con el comunicador surgió a partir de que no lograba confirmar si el perrito de la grafóloga había muerto recién o si era una noticia pasada, pues anteriormente otra de sus mascotas ya había fallecido. Sin embargo, fue la propia Maryfer Centeno la que dio a conocer su pérdida en un emotivo post de Instagram, donde demostró lo mucho que le afectó.

Maryfer Centeno lamentó la muerte de uno de sus perritos|Instagram. @maryfer_centeno

"Falleció mi perrita, gracias a todos por sus oraciones", se lee en este mensaje que acompaña un video en el que aparece con los ojos llorosos y la voz entrecortada. De modo que esta habría sido la declaración que despertó la preocupación de Gustavo Adolfo Infante, quien hace poco también despidió a uno de los perros que tenía en casa.