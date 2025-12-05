Quién era Eduardo Manzano, integrante de Los Polivoces que murió hoy

La industria de la TV y el entretenimiento se vistió de luto por la muerte de Eduardo Manzano, uno de los actores longevos más queridos de la pantalla chica. Todo gracias a que durante más de 60 años construyó una sólida trayectoria con personajes que se ganaron el cariño del público y hasta el día de hoy siguen siendo recordados.

Esta triste noticia fue confirmada por Lalo, su hijo, quien le dedicó un sentido mensaje de despedida y agradeció por las muestras de amor que se le brindaron hasta el último momento. Casi de inmediato, numerosas personalidades reaccionaron a la pérdida y recordaron al "Polivoz", uno de los proyectos con mayor éxito para Manzano.

Instagram. @lalomanzanocomediante El fallecimiento de Eduardo Manzano fue confirmado por su familia

¿Cómo se hizo famoso Eduardo Manzano?

Eduardo Eugenio Manzano Balderas, conocido simplemente como Eduardo Manzano, fue un actor y comediante mexicano, oriundo de la CDMX. Inició su trayectoria en el año 1959, cuando participó en "La hora del imitador" y presumió de sus dotes actorales. Un par de años más tarde, recibió sus primeras oportunidades con papeles cómicos para los que ya había demostrado tener talento.

Fue así como llegó el programa más significativo para el despunte de su carrera: Los Polivoces, con Enrique Cuenca, donde Eduardo Manzano le dio vida a personajes como "Gordolfo Gelatino" "el hermano Lelo", "Agallón Mafafas", "Don Teofilito", "el 'wash n wear'" y "Chon", por mencionar algunos.

Instagram. @lalomanzanocomediante Uno de los proyectos más exitosos de Eduardo Manzano fueron “Los Polivoces”

También trabajó con Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" para la película "¡Ahí madre!". En total, dejó casi 40 producciones con su legado, entre las que estuvo "La hija de Moctezuma", película que le valió una nominación a "Las Diosas de Plata" como "Mejor Actor".

¿De qué murió Eduardo Manzano?

Al momento de su fallecimiento, el "eterno Polivoz" tenía 84 años y estaba casado con Susana Parra, a quien se le consideró como su gran amor. Y aunque llevaba tiempo alejado de los reflectores, gracias a su hijo Lalo se tenían actualizaciones sobre el actor.

En cuanto a las causas de muerte de Eduardo Manzano, todavía no se han revelado los detalles, pues este tema ha sido manejado con mucho hermetismo por parte de su familia. Se espera que en las próximas horas den a conocer si habrá homenajes de despedida o si los servicios funerarios se llevarán a cabo en privado.

