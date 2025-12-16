Luto en el espectáculo: ¿Quién fue Juan José Zerboni? Vida y obra del actor que partió a los 72 años

Recientemente se confirmó el fallecimiento a los 72 años de Juan José Zerboni , quien fuera un actor, actor de doblaje, locutor y productor teatral quien dejó un gran legado dentro del entretenimiento mexicano.

Uno de los puntos más interesantes de la vida de Zerboni es su entrega y determinación en sus trabajos, así como su talento y sus ganas de ir por más pues comenzó su carrera en el mundo de la farándula. hasta los 57 años.

¿Cuáles fueron sus mayores trabajos de Juan José Zerboni?

Si bien, su carrera dentro de la pantalla chica despuntó justamente en los últimos cinco años, Juan José dejó una gran huella en el mundo del doblaje, donde dio vida a títulos como “¡Nop!, “Escuela Nocturna”, “La diplomática”, “La vida bella”, “Expedientes de lo inexplicable” y “El Legado”.

Dentro del teatro también incursionó de gran manera, aunque destacó principalmente por su labor como productor, donde trabajó en la Compañía Los Trashumantes.

Además fue fundador, integrante y productor de la Compañía Entre Tiempo y fue uno de los fundadores del Colegio de Productores de la Ciudad de México.

¿De qué murió Juan José Zerboni?

Si bien, fue hasta hace unas horas que se dio a conocer sobre su fallecimiento, fue el sábado 13 cuando el actor partió, aunque de momento se ha mantenido reservada mayor información sobre las causas del deceso.

Fue a mediante una publicación en las redes sociales de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales que se confirmó sobre el fallecimiento del actor Juan José Zerboni a los 72 años de edad.

“ACPT lamenta el fallecimiento de Juan José Zerboni, actor de teatro y doblaje y productor teatral. Q.E.P.D”, compartieron junto a un retrato del actor, quien dejó una gran huella de motivación y talento, mismo que seguramente impulsará a nuevos talentos.