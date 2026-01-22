Hanna Howell, exnovia de Peso Pluma, responde a polémicas declaraciones de Kenia Os

Se trata, posiblemente, de una de las relaciones más intensas, llamativas y, a su vez, polémicas que existen en el entretenimiento a nivel nacional e internacional. El noviazgo entre Kenia Os y Peso Pluma ha vuelto a dar de qué hablar, sobre todo, por las últimas declaraciones de la cantante e influencer mexicana.

¿Cómo sobrellevan Kenia Os y Peso Pluma el peso de la fama y el amor?

Para dar un poco de contexto, vale decir que, recientemente, Kenia Os afirmó que la atracción entre ella y Peso Pluma se dio cuando hicieron una colaboración juntos para un tema musical. Curiosamente, esta llegó cuando el nacido en Jalisco tenía un vínculo amoroso con Hanna Howell, quien decidió hablar al respecto de este hecho.

¿Qué dijo Hanna Howell sobre las declaraciones de Kenia Os sobre Peso Pluma?

Kenia Os y Peso Pluma grabaron Tommy y Pamela hace más de un año, cuando la Doble P aún tenía un vínculo sentimental con la misma Hanna Howell, modelo e influencer norteamericana con quien terminó su relación en 2024 para, entonces, dar paso al noviazgo que tiene con Kenia, mismo que se ha vuelto muy popular.

Kenia Os recordó que, durante el rodaje, Peso Pluma le habría mencionado que era la primera vez que una mujer lo ponía nervioso. Este tipo de comentarios llegaron a las redes sociales de Hanna Howell, quien de cierta forma desmintió a la influencer al asegurar que ella estuvo durante todo el rodaje de la canción.

“De nuevo, me quedaré callada porque ninguno de los dos quiere que publique las cosas que dijo sobre ella que tengo en nuestros mensajes. Y todas las cosas horribles que me dijo sobre su apariencia mientras estaban grabando este video. Por favor, dejen de comentar sobre la relación de esos dos payasos”, escribió la estadounidense en un comentario que, posteriormente, borró.

¿Cuándo vuelve Peso Pluma al ámbito musical?

Han pasado muchos meses desde que Peso Pluma lanzó su último éxito a nivel nacional e internacional, por lo que sus millones de seguidores esperan con ansias su vuelta a la música. Sin embargo, hasta ahora el cantante no ha dado indicios de buscar un retorno en un futuro a corto y mediano plazo.