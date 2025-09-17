¿Heliud Pulido y Pame Verdirame terminaron? Estas serían las “pruebas” que hallaron los fans

En las redes sociales de Heliud Pulido y Pame Verdirame, un tema está acaparando la conversación en los últimos días: su supuesta separación. A continuación te decimos por qué algunas personas han concluido ese hecho y recordamos cómo surgió una de las parejas favoritas de Exatlón México.

¿Heliud Pulido y Pame Verdirame están separados?

Recientemente Heliud Pulido borró casi todas sus publicaciones en Instagram, incluyendo aquellas en que aparecía Pamela Verdirame, por lo que muchos seguidores se han puesto a especular sobre una separación entre ellos.

El piragüista solamente dejó un video en colaboración con una marca y una publicación hecha hace dos días, donde celebra el segundo cumpleaños de su hija Rafaela. Sin embargo, en este último post no aparece Pame.

“¿Por qué borraste fotos con Pame?”, “ya no he visto que Pame te comente nada” y “¿ya no anda con Pamela?”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en las publicaciones que Heliud dejó.

En el perfil de Instagram de la futbolista profesional, aparece Heliud en fotos del festejo de cumpleaños de Rafaela, pero de manera mínima. La última publicación donde Pame lo etiquetó fue del 14 de agosto.

En la cuenta de Rafaela (administrada por sus papás), hace un par de días se subió un video de su celebración de cumpleaños, donde Pame y Heliud posaron juntos sonriendo y convivieron con su pequeña. Sin embargo, los fans notaron que Heliud no está etiquetado en el post. La última publicación donde el atleta sí está etiquetado fue un viaje que hicieron en familia a principios de agosto.

Aunque no se ha visto mucha interacción de ellos en Instagram, ni Heliud ni Pame han asegurado que se hayan separado, tampoco existe una evidencia real de un rompimiento. Actualmente Heliud Pulido se encuentra en Exatlón Draft 2025, participando como mentor de los futuros atletas de Exatlón México.

Cómo se hicieron novios Heliud Pulido y Pame Verdirame

Ambos comenzaron a formar parte de Exatlón México en la tercera temporada, ambos dentro del Equipo Rojo; casi de inmediato comenzó a notarse la buena relación y química que tenían. Esa temporada fue la primera ocasión en que Heliud llegó a ser campeón del reality deportivo.

Pame y Heliud volvieron a coincidir en la cuarta temporada, la última en la que participó la futbolista profesional. Justo después de que Pame Verdirame fuera eliminada, Heliud decidió pedirle que fuera su novia en televisión nacional.

En aquella eliminación de Exatlón México, Antonio Rosique le pidió a Heliud que dedicara unas palabras a su compañera de equipo, de quien ya era muy cercano. Entre lágrimas, el atleta de alto rendimiento le regaló la playera con que competía y le pidió que fuera su novia. “Me das calma y me motivas todos los días”, le dijo.

En Exatlón All Star 2023, tras 15 semanas sin ver a Heliud, Pame Verdirame lo visitó a la competencia. Ahí, el piragüista anunció que estaban esperando a su primer bebé y que esa noticia les había cambiado la vida.