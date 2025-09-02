¿Quién es la familia de Heliud Pulido “Black Panther” atleta que busca llevar a México a la victoria en Exatlón CUP

En los últimos años el atleta de alto rendimiento Marcos Heliud Pulido Rodríguez, mejor conocido como: “Black Panther” se ha ganado el corazón de los televidentes mexicanos por su desempeño en las justas de Exatlón México.

Consolidado como una de las figuras más destacadas del reality, en esta ocasión te contaremos a detalle sobre la familia de este piragüista quien hoy en día tiene 30 años, mismo que hemos visto crecer como atleta y como persona.

Exatlón México formando familias

En la Edición de 2020 de Exatlón México, Heliud conoció a la entonces futbolista de Rayadas del Monterrey: Pamela Verdirame, hija de Sergio Verdirame, quien también fuera jugador del equipo mencionado durante la década de los 90’s.

Lo que inició como una amistad dentro de la competencia de Exatlón México, terminó como un romance que marcaría sus vidas, pues una vez terminada sus participaciones en la justa, Heliud y Pamela comenzaron su relación formal.

Cabe mencionar que el mismo día que “Black Panther” le pidió a Pam que fuera su novia, esta fue eliminada de la competencia, aunque no todo fue malo, pues así pudo regresar con su hija pequeña, Salomé.

La familia crece

En el año 2023, durante su tercer aniversario como pareja, anunciaron que esperaban a su primera hija: Rafaela, compartiendo un momento muy emotivo y haciendo crecer a la linda familia que ya se conformaba por Heliud, Pam y Salomé.

Esta pareja nos ha dado momentos muy emotivos, tanto como competidores, así como en su rol de papá y mamá, mismos que son muy bien recordados por los televidentes.

Nuestro Heliud Pulido también llamado “Black Panther” va por la gloria en Exatlón CUP

Extlón CUP nos trae un emocionante formato donde México se enfrentará a lo mejor de países como Estados Unidos, Alemania, Rumanía y Hungría, donde nuestros atletas aztecas dejarán todo en cada competencia.

No te pierdas de lunes a viernes Exatlón CUP en punto de las 7:30 a través de Azteca UNO.