Hospitalizan de emergencia a Pao Poulain, cuñada de Yuya: Este es su estado de salud HOY sábado 14 de marzo 2026

A través de redes sociales se dio a conocer que la influencer mexicana Pao Poulain, quien es conocida por ser la cuñada de la famosa creadora de contenido Yuya, fue hospitalizada de emergencia lo que provocó preocupación entre sus seguidores.

Mediante Instagram de Sergio Castrejón, mejor conocido como Fifchis difundió que su pareja presentó vómitos y un fuerte dolor abdominal que incluso le dificultaba respirar, por lo que fue trasladada por su familia a un hospital para su atención médica.

Pandillitas, aquí estoy aquí nuevamente con mi pollito de colores, con mi niña achaquitos, le están diagnosticando que tiene porque pasó una pésima noche…espero que no sea nada quirúrgico, expresó Fichis.

¿Cómo es el estado de salud de la influencer Pao Poulain hoy 14 de marzo 2026?

Tras darse a conocer que la influencer fue ingresada al hospital por sus severos malestares, hasta el momento ni Pao, ni su familia han dado detalles sobre el diagnóstico, ni su estado de salud.

¿Quién es la influencer Pao Poulain, la cuñada de Yuya?

Pao Poulain, cuyo nombre es Paola Poulain, es una influencer mexicana que ha ganado popularidad gracias a su contenido donde expone su vida cotidiana, experiencias personales con su familia y reflexiones.

A través de YouTube creó un canal con Sergio Castrejón llamado “Amor Eterno”, donde empezó a compartir todo el proceso sobre su camino al matrimonio, proyectos, momentos personales y el proceso de sus embarazos.

¿Con quién está casada Paola Poulain

Antes de ser una influencer conocida, se ha comentado que Paola era fan de la youtuber Yuya e incluso en diversos videos ha expresado que mediante convivencias o mensajes privados le enviaba ilustraciones y dibujos debido a que era fan de su trabajo y su carisma, tras esta convivencia provocó que entrara en contacto con Yuya y su hermano Fichis hasta generar una relación cercana de amistad.

Tras una larga convivencia Pao y Fichis anunciaron su noviazgo, hasta que finalmente, unieron sus vidas en matrimonio en 2016, en su canal de streaming compartieron su boda, luna de miel, conflictos personales y éxitos profesionales.

Ambos han compartido públicamente momentos importantes de su vida, incluyendo etapas difíciles como la pérdida de sus gemelos recién nacidos tras complicaciones médicas, un episodio que conmovió a miles de sus seguidores, mejor conocidos como “pandilla”.