Hospitalizaron a la conductora Laura Bozzo; ¿cuál es la razón?

Los seguidores de la conductora televisiva Laura Bozzo se mostraron muy preocupados en la mañana de este jueves 11 de septiembre luego de que en sus redes sociales apareciera una fotografía en donde se la ve en la cama de un hospital. Mientras se encuentra internada, explicó lo que le pasó.

Laura Bozzo tiene 74 años de edad y es una reconocida conductora de televisión que nació en Perú. La mayor parte de su trayectoria delante de las cámaras la ha construido en México y es por eso que tienen más de un millón de seguidores del país azteca gracias a los programas que ha protagonizado.

¿Qué dijo Laura Bozzo tras estar internada?

A través de su cuenta oficial de Instagram (@laurabozzo_of), Laura Bozzo compartió una fotografía en la que aparece internada. La conductora se encuentra en la cama de un hospital, con vestimenta de paciente y suero colocado en uno de sus brazos.

El posteo generó un gran revuelo entre quienes integran su fandom que le brindaron su apoyo a través de likes y comentarios positivos. Maribel Guardia fue una de las que comentó el posteo con la frase: “Dios te acompañe amiga linda”.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

En la fotografía compartida por Laura Bozzo se la puede ver observando fijamente por lo que sumó tranquilidad a sus seguidores. De todos modos, no se trató de una publicación fotográfica simplemente, sino que la conductora dio detalles sobre el porqué de su internación.

“Llegando a Perú directo donde @drottocedron me he hecho de todo. Lo mejor mis rodillas al fin perfectas para caminar y correr estoy muy feliz volver a empezar”, escribió Laura Bozzo. De esta manera, la famosa conductora dejó en claro que la internación no fue de urgencia, sino que lo hizo para someterse a un tratamiento de salud.

