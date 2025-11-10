Captan a Imelda Tuñón besando a quien sería su nuevo novio

Una vez más las miradas de la prensa y la sociedad se han posado sobre Imelda Tuñón. La cantante se encuentra en medio de las disputas legales con su ex suegra Maribel Guardia, pero ahora es noticia al ser captada mientras besaba a un hombre en un bar de la Ciudad de México (CDMX).

Imelda Tuñón era la esposa de Julián Figueroa, con quien tuvo un hijo, y cuya muerte dio origen a diversas polémicas que la tuvieron como protagonista a ella y a Maribel Guardia. En medio siempre ha estado el pequeño José Julián.

¿Imelda Tuñón tiene novio?

En las últimas horas se instaló el rumor que indica que Imelda Tuñón ha dado inicio a una nueva relación sentimental. Fue un paparazzi quien captó a la cantante en un reconocido bar de la capital mexicana y no estaba sola.

De acuerdo a lo que revelan las imágenes, Imelda Tuñón compartía la noche junto a un hombre del que se observa su rostro pero se desconoce la identidad. Risas y abrazos fueron parte del encuentro en el que también compartieron un karaoke, alimentando así el rumor sobre un posible noviazgo.

¿Hubo besos entre Imelda Tuñón y quien sería su nuevo amor?

Las imágenes difundidas no solo muestran una gran afinidad y acercamiento entre Imelda Tuñón y el hombre en cuestión, sino que dejaron en claro que se trataba de algo más que una simple amistad.

Sin alejarse de la mirada de los presentes, la cantante compartió un beso apasionado con quien afirman es su nuevo novio. De esta manera, los rumores han tomado más fuerza, por lo que se estima que este nuevo capítulo en su vida sumará nuevamente la mirada atenta de los medios de comunicación y podría dar lugar a nuevos señalamientos por parte de Maribel Guardia.