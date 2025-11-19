¿Indirecta a Ingrid Coronado? Charly López reaparece en sus redes después de la lectura del testamento de Fernando del Solar

Últimamente en la web, se ha generado mucha controversia, en especial al darse a conocer el testamento de Fernando del Solar, lectura en la que no estuvo presente su expareja Ingrid Coronado, provocando un sinfín de reacciones en las redes sociales.

Charly López habla del pleito legal con Ingrid Coronado por una casa [VIDEO] El cantante Charly López dijo que un juez falló en su favor luego de que Ingrid Coronado le reclamó la renta de una casa.

Recientemente, Charly López, quien fue pareja de la reconocida conductora, reapareció en sus redes sociales con un contundente mensaje, el cual muchos han interpretado que se trata de una fuerte indirecta a Coronado. Para que sepas más al respecto, te compartiremos todos los detalles que se conocen al respecto.

¿Qué comentó Charly López al respecto?

Después de que se diera a conocer que durante la lectura del testamento de Fernando del Solar, Ingrid Coronado no estuvo presente, Charly López reapareció en su cuenta de Instagram, dejando una “Historia”, donde se lee un mensaje que hace una reflexión sobre por qué ocurren las cosas y la forma en que el tiempo va arreglando todo. Dentro de lo que aparece, sobresale la siguiente frase:

“...El tiempo pone todo en su lugar, sana lo que pensaste que nunca dejaría de doler y te demuestra que nada es eterno, ni el sufrimiento, ni la incertidumbre, ni las heridas que llevas dentro…”

No se menciona que sea un mensaje dirigido completamente a la conductora. No olvidemos que hace poco se había anunciado la posible relación entre Charly y Anna Ferro, quien fue la última pareja de Fernando antes de su muerte.

¿Quién es la ex de Charly López?

No olvidemos que Charly López sostuvo un matrimonio con Ingrid Coronado, quienes estuvieron juntos de 1998 hasta el 2004, pareja que en 1998 tuvo a Emiliano Coronado, su hijo que actualmente tiene 27 años.

Del 2012 al 2015, estuvo casada con Fernando del Solar; la pareja en el 2008 tuvo a su primer hijo Luciano; posteriormente nació su segundo hijo Paolo. Con la lectura del testamento de Fernando, se dio a conocer que sus hijos no quedaron desamparados ni desprotegidos, al haberle otorgado propiedades a su nombre, dentro del documento también perfila el nombre de Anna Ferro y su hijo, junto a los padres del reconocido conductor, generando todo tipo de opinión al respecto.