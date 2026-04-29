¿Indirecta para Ángela Aguilar? Kunno publica FUERTE VIDEO y lo relacionan con Christian Nodal

A menos de una semana de que Kunno pusiera fin a los rumores sobre una supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, una nueva polémica surgió en su perfil de TikTok. A partir de un video que el influencer compartió, usuarios están haciendo especulaciones sobre su relación con la pareja de cantantes de regional mexicano.

Desde que Kunno y la intérprete de "Nadie se va como llegó" comenzaron a dar muestras públicas de su amistad, a finales de 2024, han surgido diversos rumores y críticas sobre este vínculo.

"Besas bien rico": el polémico mensaje de Kunno que relacionaron con Christian Nodal

En su cuenta de TikTok, Kunno compartió un video de él bailando frente a la cámara; lo polémico no fueron sus pasos o la acción en sí, sino el mensaje con el cual acompañó el clip. "Besas bien rico (jaja gracias, me enseñó el novio de mi amiga)", escribió el creador de contenido.

En la sección de comentarios han aparecido numerosas referencias al cantante de "Botella tras botella". "Danos una señal si te gusta Nodal", dice un comentario al que Kunno dio 'like'; "amo su música", respondió el influencer. "Nodal nos puede confirmar", "díganme que es Nodal" y "pronto hay boda en mayo, pero contigo", dicen otros usuarios.

Fue el viernes 24 de abril cuando Kunno publicó la foto más reciente de Ángela con Nodal, luego de semanas de especulaciones sobre una separación o conflicto entre ellos. A los tres se les ve abrazados, sonriendo, en el interior de un avión privado.

En otras ocasiones Kunno ha demostrado que toma con humor los rumores que surgen sobre su vida personal. Hace unos días hizo referencias en redes sociales a su supuesto enamoramiento con Leonardo Aguilar; hace una semana el periodista Javier Ceriani aseguró que el influencer tenía un interés romántico en el hermano de Ángela.

