7 cambios en tu cuarto que mejoran tu estado de ánimo

Tu cuarto o dormitorio debe ser la habitación que te brinde más paz y refugio, de lo contrario, debes realizar cambios en la ubicación de los objetos para poder permitir el flujo de energía, esto de acuerdo con el Feng Shui.

Esta filosofía oriental también dicta que el lugar en el que duermes es el espacio en el que tu energía se restaura y tu mente procesa las vivencias del día. Si tu entorno está en armonía, podrás descansar profundamente y reducir el estrés.

Para aplicar los principios básicos del Feng Shui en tu cuarto no necesitas de una remodelación total, sino de cambios conscientes que permitan que la energía fluya sin obstáculos. Hoy te compartimos 7 principios básicos para mejorar tu estado de ánimo.

Noticias Bajío del 28 de abril 2026

Los 7 cambios que necesita tu recámara, según el Feng Shui

Posición de comando para tu cama

Trata de colocar la cama de modo que puedas ver la puerta principal de tu cuarto desde ella, pero sin que esta esté directamente alineada con la entrada. Esto te brindará una sensación de seguridad y control, reduciendo la ansiedad del subconsciente.

La posición de la cama puede mejorar el desncanso, según el Feng Shui|Pexels: Erik Mclean

Despeja el espacio bajo la cama

Evita guardar cajas, zapatos o maletas debajo de donde duermes. Para el Feng Shui, la energía debe circular libremente por todo tu cuerpo mientras descansas. El espacio vacío permitirá un sueño más reparador.

Simetría y pares

Para la estabilidad emocional, necesitas tener objetos en pares, como dos mesas de noche, dos lámparas iguales, esa simetría creará una sensación de apoyo en tu vida.

Colores

Opta por los tonos tierra, como cremas, beige o terracotas suaves en paredes y ropa de cama. Así obtendrás calidez y seguridad.

En tu recámara no debe haber distracciones, como televisión o aparatos eléctricos|Pexels: Rodrigo Neto

Elimina distracciones

Tu habitación es un santuario para tu descanso, debes eliminar distracciones como el televisor, la computadora o el celular, ya sea sacándolos o cubriéndolos.

Espejos

Evita colocar espejos donde te veas reflejado mientras duermes, ya que estos rebotan la energía y pueden causar insomnio o inquietud.

Iluminación suave y natural

Sustituye las luces blancas e intensas por una iluminación cálida y regulable para mejorar tu humor al despertar.