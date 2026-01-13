Ella es la influencer que habría flechado a Bad Bunny: VIDEO

El fenómeno mundial llamado Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny sigue generando exitosos recitales en cada país donde se presenta. Tras el parón de fin de año, el boricua estuvo en Chile los días 9, 10 y 11 de enero para desplegar su talento en el Estadio Nacional. Y justamente en dichos conciertos se viralizó un momento donde parece que el cantante quedó flechado por la influencer Isabel Calvo.

Julio Iglesias es acusado de presunto abuso sexual

¿Qué pasó entre Bad Bunny y esta influencer?

El puertorriqueño estuvo el fin de semana pasado en sus presentaciones que en estos momentos se encuentra en Sudamérica. Su Casita volvió a imponer tendencia en las redes sociales y fue allí donde se dio este cruce bastante sensual entre la creadora de contenido y el artista que se encontraba exponiendo su talento.

El tema que el Conejo Mala cantaba en ese momento era el de VeLDÁ, preciso instante donde el intérprete se dio cuenta de la presencia de la influencer. Intercambiaron miradas, ambos bailaban sensualmente y el público enardeció por percatarse de ese instante que quedó retratado en las redes sociales.

La propia estrella de internet supo que su momento incluso fue replicado en distintos medios durante las horas recientes y presumió orgullosa sobre su interacción con uno de los artistas más escuchados a nivel global. Por eso, vale la pena saber quién es esta famosa del espacio digital.

¿Quién es la influencer que flechó a Bad Bunny?

Aunque no hay elementos para asegurar que el cantante quedó flechado por Isabel Calvo, se hizo notar mientras bailaba en La Casita y así muchos la conocieron. La joven es conocida como La Leona y su tipo de contenido es de Estilo de Vida y sus redes se presumen como un blog personal. En Instagram tiene 200 mil seguidores y puede presumir que cautivó seriamente a uno de los artistas más influyentes de los últimos años. Es oriunda de Concepción, se le destaca como extrovertida y también es una fanática de la moda.