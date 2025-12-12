Famosa influencer denuncia al equipo de Bad Bunny por un polémico pedido

En las últimas horas, Bad Bunny se vio envuelto en una controversial noticia luego de que la influencer mexicana Mariana Grimaldi , más conocida como “La niña fresa”, denunciara públicamente que recibió propuestas indecorosas por parte del equipo del cantante.

Según confesó la influencer, ella se dispuso a ir a ver al artista al concierto que brindó en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Sin embargo, reveló que fue invitada para estar en “La casita” junto al reguetonero.

¿Por qué Mariana Grimaldi denuncia al equipo de Bad Bunny?

De acuerdo al testimonio de Mariana Grimaldi, había una persona del equipo del cantante que daba acceso al ingreso a “La casita”. Se trataba de un espacio más privilegiado dentro del concierto que Bad Bunny iba a brindar en la Ciudad de México.

Para poder disfrutar mejor, ella decidió mandar su solicitud de ingreso a “La Casita” a la persona encargada de esa tarea. Sin embargo, todo tomó un giro inesperado cuando el sujeto encargado de elegir quién ingresaría a “La Casita” le pidió unas polémicas fotos.

“Oye necesito que me mandes fotos sex… unas ya sabes cómo”, detalló Mariana Grimaldi sobre el pedido que recibió. Ante esta situación, “La niña fresa” se negó y por consiguiente, su ingreso a “La casita” estuvo cancelado.

¿Qué dijeron desde el entorno de Bad Bunny?

Hasta el momento el entorno de Bad Bunny no se ha expresado al respecto, pese a la popularidad que ha ganado la denuncia pública de Mariana Grimaldi, ya que la influencer cuenta con casi 6 millones de seguidores en TikTok y otros 2 millones en Instagram.

Mariana Grimaldi se hizo conocida durante la pandemia, tras compartir en TikTok bailes y clips breves de diferentes momentos de su vida personal y viajes. Tiene un estilo único característico y su personaje de “La niña fresa” le dio gran popularidad en las plataformas digitales.