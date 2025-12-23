Atacan a influencer y le incendian su casa: ¿quién es José Bélico?

El influencer José Bélico, atravesó un difícil momento luego de que, por razones que se desconocen, fuera golpeado por sujetos en Ciudad Juárez. Tras esto decidieron incendiar el domicilio en el que vive.

Este lamentable suceso tuvo lugar en la madrugada del 21 de diciembre, cuando el Cuerpo de Bomberos de la ciudad fronteriza, asistió al lugar luego de recibir un reporte de incendio en el interior de un domicilio en la colonia Eréndira.

La situación se puso tensa debido a que notaron que en el interior de la casa estaba un hombre, que había sido golpeado con anterioridad. Luego trascendió que se trataba del influencer quien ha ganado fama debido a videos de su vida cotidiana.

Pues inmediatamente los bomberos ofrecieron auxilio a la víctima y constataron que solo tenía heridas leves. Lograron sofocar las llamas y evitar que se propagara a otras casas cercanas.

¿Hay detenidos por el caso de José Bélico?

Los vecinos del lugar le informaron a la Policía Municipal de Ciudad de Juárez, que cuatro sujetos habían escapado y serían los presuntos autores del ataque al influencer que padece de una enfermedad mental y huyeron a bordo de un vehículo.

💥 "Le incendian la Casa a Jose Belico"

Presuntamente segun vecinos observaron a Don jesus y Paula saliendo del inmueble minutos antes, a la version de Jose Belico indica que el se encontraba dormido durante el incendio y es despertado a golpes por presuntos hombres.



Jose… pic.twitter.com/luguaV7rg1 — Táctica ss (@TacticaR1) December 21, 2025

Metros más adelanta es que pudieron dar con los presuntos agresores que habían sido identificados como Óscar “R”, Víctor “J”, Jesús “P”, de 47, 28 y 27 años de edad, respectivamente, además de un adolescente de 16 años. Estos fueron detenidos por las autoridades y trasladado ante el ante el Ministerio Público.

Hasta el momento se sabe que el influencer se encuentra en buen estado ya que sufrió lesiones leves. Además ha trascendido que es una persona con una enfermedad mental de quien se estarían aprovechando para sacar dinero de la situación.

Así es que aprovechan sus incoherencias para hacer videos virales y ganar dinero. Por el momento no hay más información al respecto.

