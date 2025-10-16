Muere reconocida influencer en extrañas circunstancias

El mundo de las redes sociales se encuentra conmocionado, luego de que la influencer colombiana Alejandra Esquin, cuyo nombre artístico era “Baby Demoni”, falleciera el 15 de octubre.

Las circunstancias son bastante extrañas por loque han generado conmoción y múltiples dudas sobre las causas de su muerte. La joven perdió la vida tras un triste episodio que empezó con una fuerte discusión con su pareja, el rapero bogotano “Samor One”.

De acuerdo al relato de un amigo y colega, conocido como “La Fresa Más Nea”, Baby Demoni se autolesionó tras una discusión con Samor One. En una llamada telefónica, la joven se mostraba angustiada y desesperada por lo que envió audios llorando y confesando no saber qué hacer.

Debido a la situación es que el amigo aviso a la hermana de la influencer y horas después una vecina dio a conocer que la joven estaba en mal estado, con signos de violencia y gritos.

¿Qué se sabe de la muerte de la influencer?

Samor One, novio de la influencer, manifestó mediante una grabación que él no era responsable de lo ocurrido y que fue el quien auxilió a Baby Demoni y la llevó a urgencias tras encontrarla autolesionándose, negando versiones que lo acusaban de agresor.

Esto no fue suficiente ya que las sospechas siguen debido a que Yina Calderón, amiga y reconocida figura pública, hizo un llamado a esclarecer el caso, pues en el hospital se habrían encontrado huellas de asfixia en la joven.

“Lo último que quería hacer en esta situación era salir a hablar en público, pero veo que ya hay personas diciendo mentiras e injurias, personas que no estuvieron ahí y no saben lo que pasó. Salen a decir cosas que no son, como que ella no se estaba haciendo daño y no tiene heridas en el cuerpo. Yo fui la persona que la auxilió y la llevó a urgencias.Ese día se presentó una situación por la que yo la enfrenté y tuvimos una fuerte discusión. En medio de esa pelea yo estaba muy ofuscado, entonces me salí a tomar un poco de aire y ella me dejó un mensaje preocupante a los 15 minutos. Me dio una corazonada y regresé lo más rápido que pude. Cuando volví, la encontré haciéndose daño. La auxilié junto con las personas del bloque en el que vivimos y la llevé a urgencias”, explicó el rapero.

La hermana y amiga de la joven, manifestaron que el informe de los médicos indica que la causa del ingreso a comunicado raro... luego el novio llamó a decir que ella se había colgado, que no sé qué más, pero en el hospital le encontraron huellas de asfixia. ¡Una cosa muy rara! Ojalá este caso no quede impune”, dice en su versión de los hechos Yina Calderón.

Hasta el momento no hay un comunicado oficial definitivo de la familia ni detalles claros sobre las circunstancias exactas de la muerte.

