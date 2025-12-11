Qué es y cómo debe aprovechar cada signo el portal 12/12
Este es el último portal energético del año y el que más poder tiene.
Estamos a horas de qué se abre el portal energético 12 12/12 qué es considerado uno de los más poderosos del año. Cómo comprenderás el mismo se abre el 12/12/2025 buenas noches por lo que marca un final poderosamente energético del calendario antes de que 2026 llegue con fuerza.
El portal en cuestión va a combinar la vibración número lógica del 12, qué es un número de decisiones, cierras conscientes y renacimientos que se multiplican por 2. Este tendrá una influencia relevante para todos aquellos que quieran manifestar un nuevo comienzo y dejar atrás las cargas emocionales o bien tomar decisiones importantes.
En la numerología el uno representa el inicio y el 2 y la elección. Es decir que el número 12 es sinónimo de un paso decidido que cambia el rumbo.
¿Cómo pueden aprovechar el portal cada signo?
ARIES: este portal activa tu identidad más profunda. No se trata de manifestar desde el impulso, sino desde lo que realmente sientes. El 12/12 te muestra qué versión tuya quiere renacer en 2026. Intención recomendada: “Actúo desde mi verdad.”
TAURO: para este signo habrá una atención en sus recursos, valores internos y relación con la estabilidad. Te muestra dónde te has conformado y dónde dejaste de valorarte. Intención recomendada: “Me trato como alguien que merece abundancia.”
GÉMINIS: debes tener en cuenta que el portal se da cerca de tu Luna Llena, duplicando tu claridad mental. Tu gran poder está en tu voz: lo que digas, declares o decidas se abre camino rápidamente. Intención recomendada: “Elijo con seguridad y hablo con valentía.”
CÁNCER: vas a cerrar heridas antiguas y a soltar emociones que ya no son tuyas. Lo que manifiestes vendrá del alivio.Intención recomendada: “Libero lo que ya no me pertenece.”
LEO: El portal te devuelve fuerza, autoconfianza y magnetismo. Te muestra con claridad qué sueños deben despertar. Intención recomendada: “Honro mi luz y la muestro sin miedo.”
VIRGO: este portal expone rutinas que te dañan y hábitos que nacen del miedo. Te pide suavidad y un nuevo orden interno. Intención recomendada: “Me organizo desde el amor, no desde la exigencia.”
LIBRA: te vas a iluminar en donde has cedido demasiado para mantener la armonía. Te pide que priorices tu verdad. Intención recomendada: “Mi equilibrio empieza por mí.”
ESCORPIO: Este portal te pide sinceridad profunda. Saca a la luz un deseo que llevas tiempo ocultando.Intención recomendada: “Manifiesto desde mi esencia, no desde el control.”
SAGITARIO: El 12/12 despierta tu fuego interno, te empuja a pensar más grande y a reconectar con un sueño olvidado. Intención recomendada: “Me atrevo a ir más lejos.”
CAPRICORNIO: no debes cargarlo todo. Te libera de responsabilidades que ya no te corresponden. Intención recomendada: “Me permito recibir y soltar peso.”
ACUARIO: El 12/12 te pide romper máscaras, expectativas y roles que ya no representan tu esencia. Intención recomendada: “Soy fiel a mi identidad más libre.”
PISCIS: se abrirán tus dones intuitivos. Te muestra quién te hace bien y qué camino te pertenece. Intención recomendada: “Escucho mi intuición con confianza.”