Actor fue encontrado en la calle tras caerse por abuso de sustancias

Las alarmas se encendieron entre los vecinos y demás personas que pasaron por el sitio y vieron un cuerpo tirado en las escaleras. Y es que los lentes del actor habían volado tras él quedar inconsciente, ante eso el cuerpo médico llegó al lugar y le salvó la vida. Con 59 años, Andy Dick prefirió recuperarse en su casa y no quiso ser hospitalizado. Esto fue lo sucedido.

¿Qué le pasó al veterano actor, Andy Dick?

Lamentablemente no es la primera vez que el nacido en Carolina del Sur se enfrenta con problemas similares, pues tiene un largo recorrido en el abuso de sustancias. Ya ha sido reportado por conducta inapropiada en la vía pública a causa de su adicción al alcohol y las diversas drogas que le han traído problemas en su vida.

En esta ocasión, fue el martes 9 de diciembre cuando se le encontró tirado por lo que se presume el abuso de opioides. Los reportes locales indican que los paramédicos que le atendieron administraron Narcan, el cual es utilizado con mucha frecuencia en casos de sobredosis en los Estados Unidos.

Tras este incidente, el actor habría dicho que se encuentra aliviado de estar bien y sin mayores detalles, parece que su recuperación marcha por buen rumbo. Sin embargo, muchos opinan en el espacio digital, que más temprano que tarde volverá con algunos de estos episodios que repetidamente llegan a su vida.

¿El actor Andy Dick es un adicto declarado?

Sí, el comediante que adquirió fama en la escena hollywoodense por su estilo atrevido, abiertamente ha dicho tener problemas con la bebida y con diversas drogas. Ante dicha situación, también se ha sabido que ha buscado ayuda a través de diversas rehabilitaciones. Sin embargo, estos intentos han terminado en lo mismo. Siempre recae de alguna forma y el intento por dejar todo esto se convierte en una anécdota más que trae historias como la del martes pasado.