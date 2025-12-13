Jaime Camil interpretará a ICÓNICO personaje en el musical de MATILDA

Jaime Camil, uno de los actores más importantes en México y con carrera reconocida en Hollywood y Broadway será parte del musical Matilda en México. En esta reconocida puesta en escena dará vida al personaje más icónico de esta historia: “tronchatoro”.

¿Dónde y cuándo se estrenará el musical Matilda en México?

La fecha de estreno de este musical será el 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1, en Ciudad de México. La cuenta oficial del musical dió a conocer que la preventa para los boletos comenzará a partir de este lunes 15 de diciembre.

Este musical es llevado a cabo por Producciones Gou, el libreto estuvo a cargo de Dennis Kelly y la música por Tim Minchin. El cast está conformado por Verónica Jaspeado como La Sra. Wormwood, Ricardo Margaleff como el Sr. Wormwood, María Elisa como la Srita. Honey al igual que Gloria Aura y Gisela Sehedi como la Sra. Phelps. Sin duda, una cantidad de actores impresionantes que harán del escenario un lugar mágico que transportará al público a la historia que está llena de encanto, poderes, amor y amistad, misma que está basada en la novela original de Roald Dahl de 1988 en la que se aborda la vida de una niña que enfrenta problemas con sus padres, pero que descubre que tiene poderes, con los cuales pasará por una serie de aventuras enfrentando a su cruel profesora, a sus padres poco atentos y divirtiéndose con su tierna maestra.

¿En qué proyectos ha participado Jaime Camil?

El ex conductor de La Academia, es uno de los actores más reconocidos en el mundo de la actuación no solo del cine y la televisión, sino también del teatro, pues su talento lo ha llevado a formar una carrera formidable en Broadway. La revista Vanity Fair lo ha calificado como una de las figuras más influyentes en el ámbito del entretenimiento a nivel mundial.

Algunas de las obras musicales en las que ha participado destacan: Chicago (2016), Mamma Mia! (2017), Aladino (2008), por otro lado, en el mundo de las series destacan: Jane the Virgin (2014), El rey, Vicente Fernández, Schmigadoon!, entre otras.

Recientemente compartió un tierno video donde dice que lo “manifestó” pues hace algún tiempo se encontraba junto a su hija para ver el musical de Matilda ahora él dará vida a un personaje de la historia.