A.B. Quintanilla lanza conmovedor mensaje tras la muerte de su padre, Abraham: “Hoy es mi cumpleaños y quedará marcado por el resto de mi vida”

La mañana de este sábado, 13 de diciembre, A.B. Quintanilla dio a conocer el lamentable fallecimiento de su padre, Abraham Quintanilla , quien murió a los 86 años de edad. La noticia se dio en el marco del cumpleaños número 62 del reconocido productor musical, quien, tras confirmar el deceso, compartió un conmovedor mensaje despidiéndose del patriarca de la Dinastía Quintanilla, además de señalar que, desde ahora y por el resto de su su vida, el día de su cumpleaños marcará un suceso “trágico”.

En este conmovedor mensaje, A.B. también reflexiona sobre cómo fue perder a su hermana Selena, hace 30 años, y lo que representa la pérdida de Abraham, tanto para él como para su madre, Marcella Samora, cuyo matrimonio duró más de seis décadas . La reflexión viene acompañada de una fotografía en la que se ve a Selena abrazando a su padre, mientras suena de fondo “La Vida de Un Genio”, canción escrita por A.B. para el señor Abraham, como una muestra de admiración a su legado.

“Perder a Selena hace 30 años sigue siendo una lucha diaria para mi… Pero perder a mi papá se siente tan diferente… Me sentía seguro de que su amor y su guía siempre estarían disponibles cuando los necesitara. Ahora, ya no podré tener eso”, escribió el productor musical. “Hoy siento que mi corazón está hecho pedazos, en un millón de piezas. Lo siento mucho por mi madre, que tiene que vivir con el dolor de perder a su bebé y ahora a su esposo. La vida es tan injusta. Hoy es mi cumpleaños, y, desde ahora por el resto de mi vida, quedará marcado por algo trágico: la pérdida de mi padre. Gracias a quienes han mandado sus condolencias” agregó.

¿Quién era Abraham Quintanilla, padre de Selena y A.B. Quintanilla?

A.B. Quintanilla fue una de las figuras más reconocidas en la industria del tex-mex. El hombre unió lazos matrimoniales con su esposa, Marcella Samora en 1963, mismo año en el que dieron la bienvenida a su primer hijo juntos: Abraham Isaac Quintanilla III (A.B.). Posteriormente, recibieron a Suzette y luego a Selena, formando una familia de cinco integrantes.

Desde que sus hijos eran pequeños, Abraham les inculcó su pasión por la música, pues notó que todos eran buenos para este arte, especialmente la más pequeña de sus hijas, Selena, quien tenía un rango vocal impresionante. Esto lo llevó a formar la agrupación familiar de música tejana, ‘Selena y Los Dinos’, conformada por Selena en la voz, A.B. en la guitarra y Suzzette en la batería. La banda se mantuvo activa desde 1981 hasta la lamentable muerte de la Reina del Tex-Mex , en 1995.

Una vez que la banda se disolvió, cada quien tomó su propio camino, en cuanto a lo laboral. No obstante, la unión familiar siempre prevaleció, especialmente cuando se trataba de mantener vivo el legado de Selena Quintanilla. Ahora, a más de 30 años de perder a la gran estrella de la música tejana, la Dinastía Quintanilla se despide de un integrante más.

Descanse en paz, Abraham Quintanilla.