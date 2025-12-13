¿Chicharito y Rumi de KPop Demon Hunters son la misma persona?: Así se comparó el futbolista con el personaje

En una reciente entrevista, el futbolista Javier Hernández, “Chicharito”, expresó cómo es que él se logra comparar con el personaje de Rumi de la película KPop Demon Hunters.

Este mensaje lo expresó de manera conmovida y muy sentimental ya que considera que muchas cosas por las cuáles ha pasado coinciden con la personalidad e historia de vida del personaje.

¿En qué se compara el Chicharito con Rumi de KPop Demon Hunters?

En una reciente entrevista el ex futbolista dejó en claro que en estos tiempos se exige ser la mejor versión todo el tiempo, sin poder tener fallas, y que el peso de la idealización es enorme. Esto se relaciona mucho con su carrera ya que ha tenido muchos reflectores sobre él, no solo por su carrera en los deportes sino por sus lazos románticos o las polémicas que ha generado en redes sociales.

En dicha entrevista mencionó que ha llegado al punto de identificarse con el famoso personaje Rumi de la película KPop Demon Hunters, pues dice que al ver esta historia junto a su hija no dudó en hacer comparaciones. Por ejemplo, menciona que las marcas que el personaje principal intenta esconder es lo que era parte de ella y sus demonios, pero al mismo tiempo lo que le ayudaba a conseguir un gran poder. Menciona que lo importante es integrar todo eso para ser una persona real.

“No soy perfecto, tengo una carrera bendecida llena de errores, malos momentos, miedos y vergüenzas, pero ese soy yo” dijo el futbolista, dejando en claro que comparte similitudes con Rumi y que busca mostrarse como es ante el mundo.

¿En qué polémicas ha estado envuelto Javier Hernández “Chicharito”?

A mitades del 2025 el futbolista se vió envuelto en un escándalo debido a un video que publicó en el que juzga cómo las mujeres que limpian consideran ese acto opresión patriarcal. Ese mensaje en redes hizo que una ola de críticas lo señalaran de ser “machista”. En internet circularon varios videos de respuestas a su mensaje por lo que fue tendencia en redes y motivo de burla a él y a su carrera en el deporte.