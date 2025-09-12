“¡Qué aburrido!”: Jezzini responde a críticas por su polémico regreso como Zinni

El influencer Jezzini, recientemente renombrado Zinni, reapareció en redes sociales tras semanas de especulación por su salud y su repentina desaparición digital. Su regreso coincidió con el lanzamiento de un proyecto musical, pero lejos de recibir aplausos, generó polémica entre seguidores y críticos, quienes acusaron al creador de contenido de “jugar con la salud mental y la desaparición” como estrategia de marketing.

Desde agosto de 2025, Jezzini eliminó todas sus publicaciones de TikTok, Instagram y X, dejando a millones de seguidores desconcertados. Su ausencia estuvo acompañada de mensajes enigmáticos, imágenes crípticas y un clip que mostraba dificultad para caminar, lo que desató rumores sobre su estado emocional y físico. Tras un mensaje de su hermano pidiendo respeto por tratarse de un “asunto familiar”, la incertidumbre creció y las hipótesis sobre su paradero se multiplicaron.

¡Personajes de no creerse en el multiverso de Jezzini! TV Azteca [VIDEO] ¿Cuál faltó? Según El Capi y el equipo de La Resolana, estos son los personajes que forman parte del multiverso de Jezzini... ¿Será que le atinó a todos?

¿Por qué generó polémica su regreso?

El 2 de septiembre, Jezzini reapareció con un comunicado titulado “Hasta pronto” y posteriormente se presentó en Venga la Alegría con su alter ego Zinni, personaje nacido tras una sesión de hipnosis. Allí estrenó su sencillo Big Bang(er), basado en lo que describió como un “Big Bang personal”. Sin embargo, parte de la audiencia cuestionó que su desaparición y regreso formaran parte de un espectáculo que mezclaba realidad y ficción.

Jezzini aclara su proyecto artístico

Ante las críticas, Zinni explicó en Instagram que su personaje es un alter ego satírico que evolucionó hacia un reflejo de sus partes más incómodas y vulnerables. Describió su proyecto como una “película en tres actos” con canciones como BIG BANG(er), ¿OTRA O QUÉ? y VERTE CONTENTO, dedicadas a representar su proceso emocional, relaciones y rupturas.

Jezzini admitió que durante su aislamiento transformó a Zinni en un personaje más oscuro e introspectivo y ofreció disculpas a su familia, equipo de trabajo y al programa donde se presentó. A pesar de su explicación, algunos seguidores continúan cuestionando la ética de mezclar salud mental y marketing, mientras otros reconocen la intención artística detrás del proyecto.