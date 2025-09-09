¿Jezzini entrará a La Granja VIP? De esto podría tratar su anuncio
Después de haber “desaparecido” Jezzini regresó al ojo público en Venga La Alegría, y reveló que daría un importante anuncio a la 1:00 p.m. en sus redes sociales, muchos aseguran que entrará a La Granja VIP.
Jezzini, quien ahora se hace llamar Zinni, estuvo presente en Venga La Alegría después de haber desaparecido de las redes sociales y preocupar a todos sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a hacer teorías respecto a lo que podría haberle sucedido al creador de contenido, entre hipnosis, problemas con la ayahuasca, hasta temas psicológicos, las personas genuinamente comenzaron a preguntarse qué había sucedido con él.
Ahora, ante su revelación como Zinni, junto a Ricardo Casares y Flor Rubio, dio a conocer que daría un anuncio importante en sus redes sociales oficiales en punto de la 1:00 p.m., sin querer mencionar mucho más, recalcando que fue a través de una hipnosis donde “estaba en ese estado máximo de relajación, donde escuché un BANG y una voz me dijo ‘Zinni despierta’ atrévete a hacer todo lo que siempre quisiste ser’" y agregó: “México estoy bien, me llamo Zinni, y tengo algo que decirles a la 1 de la tarde, todo va a cambiar, la hipnosis me despertó otra conciencia”.
¿La culpa es de la hipnosis? ¡Así apareció Jezzini, ahora Zinni, en Venga La Alegría!
¿Jezzini en La Granja VIP? Rumores aseguran que ese sería su anuncio
Jezzini, ahora Zinni, no quiso adelantar nada de información respecto al anuncio que dará a la 1:00 p.m., sin embargo esto no pasó desapercibido por las redes sociales, en donde ya están listas las teorías respecto a lo que podría decir el creador de contenido en sus cuentas oficiales. Entre un posible lanzamiento como cantante, o actor, destacan comentarios asegurando que el influencer estaría preparándose para entrar a La Granja VIP.
será que lo que jezzini tiene que anunciar a la 1pm es que estará en La Granja VIP? 👨🏻🌾— ennia⭒ (@enniaflop) September 9, 2025
Sin embargo hasta el momento no hay ninguna declaración oficial que haga creer que ‘Zinni’ estaría entrando a La Granja VIP, y más allá de los rumores y las teorías tendremos que esperar hasta la 1:00 p.m. para descubrir qué es lo que realmente trama Jezinni. Cabe recalcar que el creador de contenido ya comienza a recibir hate en redes sociales, pues muchos aseguran que toda la preocupación que provocó a sus seguidores fue nada más que una ‘estrategia de marketing’, ¿será?
es obvio que jezzini estará en @VengaLaAlegria pq estará en la granja— Alyyyy ✭ (@alyymvrk) September 9, 2025
La Granja VIP: ¿Cuándo se estrena el nuevo reality de TV Azteca?
La Granja VIP se estrena el 12 de octubre del 2025, a través de la pantalla de Azteca UNO.