Jorge “Coque” Muñiz se viste de luto tras inesperada muerte

El cantante y conductor televisivo Jorge “Coque” Muñiz recibió sentidas muestras de afecto tras anunciar la muerte de un ser muy cercano a su padre Marco Antonio Muñiz. Fue en sus redes sociales que el artista dio a conocer la pérdida de un gran amigo.

Jorge “Coque” Muñiz no solo ha logrado establecerse como una gran figura en el ámbito de la música y la televisión, sino que trae consigo el legado de su padre, el reconocido Marco Antonio Muñiz. El cariño que ha logrado despertar en su público lo acompaña en cada momento, principalmente cuando más lo necesita.

¿Cómo anunció Jorge “Coque” Muñiz que está de luto?

El triste anuncio de Jorge “Coque” Muñiz fue publicado este domingo 31 de agosto en su cuenta oficial de la red social Instagram. El cantante posteó una fotografía en donde aparece él junto a su padre y junto a José Luis Garza quien durante 40 años trabajó como asistente de Marco Antonio Muñiz.

“MUY TRISTE NOTICIA! Él es JOSE LUIS GARZA sin duda el que mejor conoció a mi papá, su asistente por más de 40 años”, expresó Jorge “Coque” Muñiz junto a la fotografía. El dolor del músico logró traspasar la pantalla y cosechó el acompañamiento de sus más de 97 mil seguidores.

¿Qué dijo Jorge “Coque” Muñiz sobre esta muerte?

El artista no dudó en expresarme ampliamente tras conocer la muerte de José Luis Garza y, teniendo en cuenta lo que ha significado para su padre y para él, le dedicó sentidas palabras. “Su amigo, cómplice, hermano, nadie como él para cuidarlo, siempre pendiente de él más mínimo detalle en su vestuario y el más fiel compañero de trabajo y de vida!”, remarcó.

“Q te puedo decir querido José Luis dejas el más profundo recuerdo en nosotros siempre serás parte de la familia! DIOS TE TENGA EN SU GLORIA! Te vamos a extrañar querido “fresa” EN PAZ DESCANSA AMIGO QUERIDO!”, cerró Jorge “Coque” Muñiz en un posteo en el que ahora abundan los mensajes de apoyo, incluso de otras personalidades del espectáculo.