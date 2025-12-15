Adame y Eleazar definen a su siguiente objetivo para la Asamblea de esta noche: “Tiene que pasar por una placa”

Uno de los cambios más inesperados para la semana final de La Granja VIP fue la revelación hecha durante la gala de ayer sobre la realización de una Asamblea para esta noche y no en miércoles como había sido la costumbre, por lo que los granjeros comenzaron a definir sus votos cuanto antes, especialmente Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

'El Muro' va por 'El Patrón'

Luego de terminar el camino por el que despedirán a los animales de La Granja VIP y las labores de limpieza, Alfredo Adame y Eleazar Gómez coincidieron rápidamente en que 'El Patrón' recibirá sus votos en la Asamblea para buscar convertirlo en uno de los dos nominados de esta noche.

Eleazar 'argumentó' que Alberto del Río "tiene que pasar por una placa", ya que no podía creer que solamente haya estado en un cuadro de nominados a lo largo de las nueve semanas previas del reality show.

Tras estar de acuerdo con su aliado, el 'Golden Boy' sentenció que es resultado de "andarle corriendo", a lo que Gómez afirmó que eso es lo que el ex Capataz ha hecho en la competencia.

Cabe recordar que aunque el luchador salga nominado esta noche, podrá competir el próximo jueves en el reto de salvación para llegar a la gran final de La Granja VIP el próximo domingo.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los primeros dos nominados de la semana final de La Granja VIP y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

