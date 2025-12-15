Exatlón México: Este es el estado de salud de la esposa de Heber Gallegos

Heber Gallegos se convirtió en el eliminado número 11 de la novena temporada de Exatlón México . Thunder llegó como refuerzo de lujo para el reality show, sin embargo, el sueño de ser campeón se vio una vez más frustrado luego de que Joe de la Selva terminará con las vidas de esta leyenda roja en la Pugna Máxima. Antes de que saliera de la competencia, el corredor dio a conocer que su esposa no estaba tan bien y este es el estado de salud de la compañera de este referente de la marca.

¿Cuál es el estado de salud de la esposa de Heber Gallegos?

Durante la ceremonia de despedida de Exatlón México , Heber Gallegos reveló que su esposa no estaba pasando por un buen momento y dio a conocer que el estado de salud de su compañera no era tan bueno; sin embargo se mostró optimista y le mandó un mensaje diciendo que iba de regreso. Hasta el momento no se sabe qué le sucede a la pareja de Thunder, pero todo se dará a conocer en los siguientes días.

¿Quién es la esposa de Heber Gallegos?

Thunder llegó a las tierras de Exatlón México en la tercera temporada, pero fue en la campaña de Guardianes contra Conquistadores donde sus fanáticas quedaron en shock cuando Heber reveló que tenía pareja en aquel entonces, pero, en pleno 2025 ya es su esposa e incluso están esperando un bebé.

La esposa del corredor se llama Shalma Rod, de hecho, fue en el 2024 cuando los enamorados se casaron en secreto en una ceremonia por el civil, la cual fue en secreto; cabe señalar que, la pareja ya llevaba varios años de novios, pero fue en el mencionado año en donde ambos decidieron dar ese paso tan importante en su relación.

Shalma Rod quien es la esposa de Heber Gallegos es una entrenadora, influencer y abogada que se especializó en las carreras de Derecho y en Educación Física; ambos comparten fotos juntos en sus cuentas oficiales de Instagram. Ahora en 2025 ya están esperando a su primer bebé, el cual será un niño exatlónico que se une a los hijos de Pato con Zudikey y la niña de Heliud Pulido con Pamela Verdirame.