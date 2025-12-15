Critican de la peor manera a Ángela Aguilar: “Fatal y desafinada”

Ángela Aguilar desde su niñez se dio a conocer en el mundo de la farándula, puesto que desde corta edad cantó muchas canciones. Sin embargo, desde que inició su romance con Christina Nodal, ha sido criticada fuertemente, en especial por su desempeño vocal.

Por si fuera poco, recientemente una especialista en canto analizó su técnica, detallando cada error que tiene la artista y asegurando que no tiene un buen rango vocal. A continuación te detallaremos todo lo que comentó al respecto.

¿Qué comentó la especialista de canto?

La tiktoker Belkis Del Moral se destaca por ser una especialista en canto, quien en sus videos muestra las enseñanzas que les deja a los alumnos que tiene a su cargo, con la principal finalidad de que ellos puedan encontrar el canto que a ellos les queda.

En uno de sus recientes videos, detalla que Ángela Aguilar es una cantante que no respeta su rango vocal, explicando que en una entrevista, la hija de Pepe Aguilar aseguraba que no contaba con un vocal coach y que principalmente imitaba a otros cantantes. Técnica que la desafinaba en sus presentaciones.

Incluso, puso como ejemplo una presentación de Ángela, dejando el texto de “Una cosa es gritar, otra hacer notas altas muy perfectas”, dejando en claro que ese no era un estilo adecuado para ella, generando inconsistencias en la voz.

#lamalagueña #vocalcoach ♬ sonido original - Belkis Del Moral | Vocal Coach @belkisdelmoraloficial Angela Aguilar es mezzosoprano. tiene inconsistencias en la voz. Adrede realiza pequeñas inflexiones que le llevan a desafinarse. Sus Falsetes son limpios pero en ocasiones poco sostenidos. Su canto es resonante y su color de voz, brillante. Su uso del diafragma es incorrecto lo que lleva a que hayan inflexiones que la lleven a desafinar. Debe trabajar más las vocales abiertas y cerradas y los registros!! Un entrenador vocal podría ayudarla a mejorar, "encontrar su voz" y crecer vocal ente más.💛 #anguelaaguilar

¿Por qué criticaron a Ángela Aguilar?

Ante el video de la especialista en canto y el análisis que hizo del rango vocal de la hija de Pepe Aguilar, hubo muchos comentarios que aplaudieron sus comentarios, además de aprovechar el momento para criticar a la joven cantante.

No olvidemos que Ángela Aguilar en una entrevista resaltó que ella había tomado clases de ópera desde los 4 años, declaraciones que han sido tomadas para críticas las veces en que ha llegado a desafinar en algunas de sus presentaciones. Además de usar esas palabras para compararlas con otras cantantes, como Rosalía, quien en su último disco presentó "Berghain", donde nos sorprende a todos al cantar ópera.