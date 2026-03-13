Último momento: El actor José Ángel Bichir fue detenido tras intentar quitarse la vida

Este viernes 13 de marzo se compartió la noticia de que el reconocido actor José Ángel Bichir fue detenido luego de intentar quitarse la vida. Hasta el momento se sabe que el ex novio de Belinda se encontraba en su casa en la Ciudad e México. Sin embargo, se desconoce hasta el momento los motivos que lo llevaron a atentar contra su vida.

¿Qué le sucedió a José Ángel Bichir?

El reconocido actor mexicano de 38 años de edad cayo desde el tercer piso de su edificio en la Colonia Narvarte en la Ciudad de México. Esta noticia sin duda a causado un gran impacto en cada uno de sus fans.