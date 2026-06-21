Qué hacer con las taparroscas de botellas antes de tirarlas: cómo reutilizarlas para darle un toque bonito a tu baño

Las taparroscas de botellas pueden ser un residuo que rápidamente nos estorba, por lo que al poco tiempo decidimos desecharlas al instante, pero olvidamos que es un artículo que podemos aprovechar al máximo, usándolas para darle un toque bonito a tu baño.

Antes de tirarlas, te detallaremos algunas ideas que puedes usar para reutilizarlas al instante; mejorarás su aspecto y lograrás aprovecharlas de diversas maneras.

¿Cómo puedo reutilizar las tapas de las botellas?

Antes de tirarlas a la basura, considera todas las opciones que puedes usar en tus taparroscas de botellas para reutilizarlas, logrando mejorar su aspecto y ampliar su uso en tu hogar. Para que te ayuden a darle un toque bonito a tu baño, te recomendamos lo siguiente:

Organizadores o pequeñas cestas: Une las taparroscas en filas; esto te ayudará a construir recipientes para pasadores, ligas o pads desmaquillantes.

Marco para tus espejos: En un espejo que tengas en casa, en toda la orilla, pégale varias tapas para crear un marco original.

Vaso para tus cepillos: Apila varias tapas hasta crear un cilindro; lo puedes usar como un vaso especial para colocar tus cepillos de dientes o pasta de dientes.

Embudo para productos de limpieza: Corta la parte superior de una botella y úsala para cuando quieras verter líquidos y evitar inesperados accidentes. Guarda la tapa; esto te ayudará a poder aplicarla y evitar suciedad o que se derrame el resto que tenga.

¿Qué se puede hacer con las tapas de botellas?

Hay asociaciones que aceptan taparroscas de botellas, quienes con el reciclaje del material hacen labores para la lucha contra el cáncer infantil, generando recursos para apoyar a los menores en tratamientos médicos y a sus familias. En México podemos encontrar diversas organizaciones que se dedican a eso.

Ahora ya conoces todo lo que puedes hacer con las tapas de plástico antes de tirarlas, ya sea que puedas reutilizarlas y darles un toque bonito a tu baño, o que las lleves a centros de acopio que ayudan a diversas asociaciones.