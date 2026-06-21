5 peinados con trenzas para usar en una cocina profesional como la de MasterChef 24/7
La presentación es fundamental para todos los que trabajan en restaurantes y cuando se trata de peinados, las trenzas son un estilo que no falla y es cómodo.
Todas las personas que se dedican a la preparación de alimentos y bebidas tienen que seguir estrictas reglas sobre su imagen personal, en especial cuando se trata de los estándares de higiene necesarios en espacios como MasterChef 24/7. En el caso de los peinados, siempre deben traer el pelo perfectamente bien sujetado y las trenzas son uno de los mejores estilos porque son cómodos y duran impecables por horas.
Los 5 peinados con trenzas que son ideales para cocineros de MasterChef 24/7
- Trenza baja clásica. Si te preocupa que la presión de las ligas te provoque dolores de cabeza, entonces las trenzas clásicas podrían ser una gran opción. Lo mejor de todo es que son muy fáciles de hacer, pues solo hay que trenzar con suavidad el pelo y sujetarla a una altura media.
Dos trenzas holandesas. Para las mujeres que tienen el pelo muy largo y abundante, las trenzas tipo holandesas quedan perfectas para los cocineros de MasterChef 24/7 porque mantienen la cabellera en su lugar hasta en las jornadas de trabajo más largas. Hay que hacer dos secciones e ir trenzando desde la raíz, para que no se muevan de su lugar por ningún motivo.
- Coleta alta con trenza para estar en cocinas como la de MasterChef 24/7. Entre las tendencias de belleza principales para el 2026, el clean look es uno de los estilos que están arrasando y son de los estilos que se pueden combinar hasta con los atuendos especiales para chefs y cocineros. Solo debes hacerte una coleta alta perfectamente pulida, es decir, sin dejar que ningún cabellito quede al aire libre. Y en lugar de dejar la caída suelta, se hace una trenza firme.
Coleta con trenzas laterales. Si te pasa que tu pelo es rebelde de la parte frontal, quizá la solución podrían ser las trenzas combinadas con una coleta. Esto ayudará a que la cabellera se quede en su lugar hasta el final de tu jornada en la cocina y es muy cómoda de llevar.
- Moño trenzado para chefs. En caso de que ya tengas un poquito más de práctica y quieras experimentar con peinados llamativos para estar en cocinas profesionales iguales a las de MasterChef 24/7, intenta con un chongo trenzado para verte impecable todo el día. Lo primero que hay que hacer es una trenza ligera y después ir enrollando el pelo para darle vida al moño.