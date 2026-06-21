5 peinados con trenzas para usar en una cocina profesional como la de MasterChef 24/7

Todas las personas que se dedican a la preparación de alimentos y bebidas tienen que seguir estrictas reglas sobre su imagen personal, en especial cuando se trata de los estándares de higiene necesarios en espacios como MasterChef 24/7. En el caso de los peinados, siempre deben traer el pelo perfectamente bien sujetado y las trenzas son uno de los mejores estilos porque son cómodos y duran impecables por horas.

Los 5 peinados con trenzas que son ideales para cocineros de MasterChef 24/7