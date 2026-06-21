Pablo no quiere que Daniela sea la eliminada de MasterChef 24/7 y le da sus mejores consejos para subir al balcón

Los participantes de MasterChef 24/7 que tienen delantal negro para la quinta eliminación saben la importancia de prepararse para dar lo mejor en los retos de este domingo 21 de junio. Y además de las prácticas sabatinas en las que experimentaron con algunas recetas, también están planificando qué platillos podrían ayudarlos a subir al balcón, justo como hicieron Daniela y Pablo.

Por lo que mientras empiezan a alistarse para la gala del domingo, tuvieron tiempo de conversar sobre qué les gustaría cocinar para poder asegurar otra semana en la cocina más famosa de México. La que está indecisa todavía es Dani Parra, que le contó a su amigo que piensa cocinar salmón, una proteína que ha hecho brillar a algunos de sus compañeros, pero que necesita de mucho detalle para que quede en su punto.

De modo que Pablo le recordó a la joven cocinera los tips que les han dado los jueces y los "Maestros del fuego" para darle la cocción correcta. "Si quieres hacer salmón, acuérdate de la regla de 3 para cocinarlo. También tienes que hacer una salsa que le vaya bien, por ejemplo, la que Diego hizo de lemon pepper estaba muy rica", fueron los tips que compartió.

Ellos son TODOS los participantes de MasterChef 24/7 que están en riesgo de eliminación HOY 21 de junio

Julio

Daniela

Pablo

Antrax

Lancer

Michelle

Carmen

Claudia

Luis

Además, todavía está pendiente descubrir qué pasará con María, quien lleva varios días ausente por los problemas de salud que presentó tras el intenso reto por equipos. Y es que a pesar de que empezó esta dinámica muy entusiasmada, la pelea de Carmen y Ramahá le bajó los ánimos, lo que terminó causándole estragos a nivel anímico y prefirió pedir ayuda del equipo médico.

Recuerda que puedes votar por tu participante favorito para darle la salvación del público en MasterChef 24/7; la única excepción es Luis, pues Diego usó su poder del Pin para bloquearle este beneficio. Solo tienes que ingresar al sitio web o app de Azteca UNO y repartir los 10 votos GRATIS.

