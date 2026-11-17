El regional mexicano se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el pasado 2 de noviembre el lamentable fallecimiento de José Luis Carrasco Solís, integrante de las agrupaciones musicales “Patrulla 81” y de “La Inicial de Durango”, quien fue un destacado tubista y saxofonista. La noticia fue dada a conocer a través de una publicación en Facebook en la cuenta oficial de Patrulla 81, en donde le dieron el último adiós al miembro de la agrupación.

José Luis Carrasco Solís: ¿De qué murió el integrante de Patrulla 81 y La Inicial de Durango?

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del músico José Luis Carrasco Solís ya que la publicación en donde se le dió el último adiós no se mencionó qué ocasionó el fallecimiento del artista. Por otro lado, se desconoce si Carrasco padecía alguna enfermedad o padecimiento médico. Sin embargo, la muerte ha generado gran conmoción y sorpresa así como muchos mensajes de condolencias, uno de ellos fue el de Patrulla 81 quienes lamentaron la pérdida del artista “Acompañamos de corazón a la familia Carrasco en su dolor”, fueron algunas de sus palabras. Por otro lado, expresaron que la música permite que se comparta camino con personas y se generen recuerdos así como amistades, “Hoy honramos su memoria con cariño y respeto”, fue parte de lo que la banda compartió en redes además de que expresaron que enviaban un abrazo sincero a la esposa de José Luis así como a sus hijos José Luis Jr., Erick, Aldo y Jacqueline, “Pedimos a Dios que les dé fortaleza y consuelo para afrontar esta dolorosa pérdida”, mencionaron y finalizaron su mensaje deseando que el artista descansara en paz.

¿Quién era José Luis Carrasco Solís, integrante de Patrulla 81?

José Luis Carrasco Solís fue un destacado músico mexicano del género regional y duranguense, famoso por tocar la tuba y el saxofón en agrupaciones como Patrulla 81 y La Inicial de Durango. Con su talento aportó grandes ritmos a cada uno de los temas que cautivaron al público como ‘Eres divina’, ‘Cómo pude enamorarme de ti’ y ‘Cómo me haces falta’, entre otros. Luego de su fallecimiento muchos fans se han pronunciado en redes sociales con mensajes de condolencias como “pronta resignación para la familia y amigos cercanos un fuerte abrazo”, “Dios les de fortaleza y resignación por tan grande pérdida”, “mi más sentido pésame para todos los de patrulla 81”, solo por mencionar algunos.