Este domingo se confirmó la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara a los 80 años, considerado el primer gran capo histórico del narcotráfico en México. Sin embargo, para algunos su presencia también estuvo en uno de los corridos más exitosos de Los Tigres del Norte, el tema “Jefe de Jefes”, el cual fue escrito por el compositor Teodoro Bello y lanzado el 17 de junio de 1997. A pesar de que muchas personas asociaron al peligroso capo como el protagonista de la historia de esta canción, lo cierto es que Bello declaro que el tema no fue compuesto para ninguna persona del sector delictivo.

¿Para quién está escrita la canción “Jefe de Jefes” de Los Tigres del Norte?

Si bien, a lo largo de los años el tema “Jefe de Jefes” de Los Tigres del Norte se ha asociado con distintos capos delictivos, especialmente a Miguel Ángel Félix Gallardo debido a que se encontraba libre y estaba en su apogeo, el compositor de la canción declaró que esto no es así. “Lo hice para el mejor dibujante, el mejor doctor, el mejor bombero, el mejor presidente, para el mejor taxista. A lo que se dedique, tiene que ser el jefe de jefes”, fue parte de lo que el compositor dió a conocer ya que recalcó que este tema es para aquellos que buscan “la grandeza”, especialmente para aquellos que producen talento y fortaleza. “El público le adjudica al narco el corrido, pero nace para la persona que quiere ser grande”, fueron algunas de las palabras que Bello compartió cuando fue cuestionado sobre este tema.

¿A qué otras personas se ha asociado el tema “Jefe de Jefes”, de Los Tigres del Norte?

El tema “Jefe de Jefes”, de Los Tigres del Norte, además de haberse asociado al criminal Miguel Ángel Félix Gallardo, muchas personas también lo han conectado con otras figuras del crimen como Arturo Beltán Leyva o Amado Carrillo Fuentes. Sin embargo, como ya lo mencionamos, este tema no está dedicado ni habla de ningún capo de la droga.

Actualmente el alcance internacional y gran éxito de los Tigres del Norte es enorme. Cuentan con 7 Grammys ganados y 16 nominaciones. Por otro lado, cuentan con 12 galardones de la Academia Latina de la Grabación y recibieron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2014. Su música ha pasado por diversas generaciones que hoy en día siguen siendo fieles fans de la agrupación.