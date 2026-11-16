El mundo del entretenimiento, espectáculo y circense se viste de luto tras confirmarse la muerte de Jorge Santoyo Chim, conocido por varias generaciones como el payaso Pelofino. De acuerdo con información oficial el payasito que ganó popularidad en la televisión infantil de Yucatán falleció este lunes 16 de noviembre de 2026, dejando un recuerdo entre las familias que disfrutaron de su talento y sentido del humor.

Su personaje logró ser uno de los rostros más conocidos gracias a esos programas infantiles donde mostraban concursos, canciones, caricaturas y ocurrencias. Además, Pelofino compartió una etapa importante de su carrera con Pepillín, otro de los payasos más recordados de la televisión regional.

La noticia ha provocado muestras de cariño y mensajes de despedida para el artista, cuyo trabajo durante décadas consiguió convertirlo en una figura entrañable del entretenimiento yucateco.

¿De qué murió Jorge Santoyo Chim, el payaso Pelofino?

Hasta el momento, no se han confirmado públicamente las causas del fallecimiento de Jorge Santoyo Chim. Aunque algunos reportes locales señalan que enfrentaba severos probelmas de salud. Sin embargo, no está confrimado que padeciera una enfermedad que este relacionada con su deceso.

¿Quién era Pelofino y cuál fue su relación con Pepillín?

Pelofino fue creado por Jorge Santoyo Chim, un artista originario de Yucatán que dedicó más de 25 años al entretenimiento infantil. Asimimso, se dio a conocer que el artista temía a que fura reconocido como payaso, por lo que decidió utilizar peluca y maquillaje de baja calidad.

Con pocos recursos consiguió sus primeros accesorios en una tienda de disfraces de Mérida. Después recibió su primera oportunidad para animar una fiesta infantil donde se presentó como Pelofino, a partir de ese momento su nombre lo acompañó durante buena parte de su carrera.

Uno de los capítulos más recordados de su trayectoria fue su cercanía profesional con Pepillín, con quien coincidió en programas infantiles como Peques y Pecas y Club para Gente Chica. Además de su faceta artística, Santoyo también se desempeñó como paramédico, técnico en urgencias médicas e instructor de socorristas. En los últimos años continuó activo mediante proyectos digitales junto a su hijo, conocido como Chan Pelofino.