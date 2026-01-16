Esto dijo Juan Diego Covarrubias tras las acusaciones de su ex Edna Monroy

Tras las fuertes acusaciones de Edna Monroy sobre el actor Juan Diego Covarrubias , este decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos. Lo hizo mediante un comunicado que compartió en sus redes sociales.

¡Los famosos reaccionaron a las fuertes acusaciones a Julio Iglesias!

Esto se da luego de que a principios de enero su ex esposa lo acusara de violencia física y verbal. Por lo tanto, el actor reaccionó y lanzó un contundente mensaje donde se defiende de los dichos de la conductora de deportes.

¿Qué dijo Edna Monroy sobre Juan Diego Covarrubias?

Según Edna Monroy, se separó de Juan Diego Covarrubias tras una serie de hechos violentos que ponían en riesgo su vida. A través de su cuenta de Instagram, reveló que “no todas las violencias dejan marcas visibles y que algunas se esconden en fragmento de ediciones y silencio”.

Edna Monroy habló de un patrón que tuvo que reconocer para poder sanar y “salir de esa situación de violencia”. Según declaró, su ex esposo la grabó en varias oportunidades donde ella se sentía en una situación vulnerable. Además, acusó a Juan Diego Covarrubias de haberle causado heridas a su hermano.

¿Qué dijo Juan Diego Covarrubias ante las acusaciones de Edna Monroy?

Tras las acusaciones de Edna Monroy, el actor de 38 años compartió en sus redes sociales un comunicado de prensa donde aseguró que decidió hacer silencio durante todos estos días respecto a las acusaciones recibidas porque prefiere actuar con cautela.

De todas maneras, Juan Diego Covarrubias dio a conocer su verdad y dijo que su defensa no será a través de las redes sociales sino en el lugar que corresponde “ya que nunca le ha gustado que su vida personal sea pública”. “La gente me conoce en el ámbito personal y laboral, y puede constatar que no soy una persona que le gustan los problemas o los escándalos y mucho menos alimentar el morbo de manera negativa”, comienza diciendo parte del comunicado.

Además alega que “el silencio no siempre otorga la razón, sino que muchas veces se utiliza para proceder de la manera correcta, en el lugar indicado”.

“Mi prioridad es mi familia, mi trabajo, mis amigos y mis años de trayectoria que me respaldan, así como el cariño y confianza que de todos los que me rodean. Por lo tanto, no tengo nada que aclarar AQUÍ, nada más estoy comunicando una postura y no pienso comentar nada más al respecto”, afirmó el actor.

Finalmente, Juan Diego Covarrubias dejó un mensaje para los medios de comunicación. “Solo me resta desearles que este año valoren más si su forma de ejercer el periodismo es el correcto, porque dan por hecho versiones sin sustento y sin haber estado presentes para constatarlas y emitir discursos de odio con el fin de dañar la imagen de una persona. Dudo mucho que sea la forma correcta de ejercer el periodismo”, remarcó.

