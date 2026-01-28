Juan Pablo Medina confirma el fin de su noviazgo con Paulina Dávila. ¿Qué pasó entre los actores?

El reconocido actor Juan Pablo Medina, confirmó en una entrevista con la periodista Adela Micha, que puso fin a su relación con la también actriz Paulina Dávila, quien estuvo presente cuando él sufrió una trombosis que lo llevó a perder una pierna.

¿Por qué terminaron Juan Pablo Medina y Paulina Dávila?

El actor de "La Casa de las Flores" sostuvo una relación con Paulina Dávila durante 3 años y tuvieron varias apariciones publicas, aunque siempre decidieron llevar su vida privada detrás de los reflectores.

Fue en el año 2023 cuando Juan Pablo atravesó una crisis de salud y siempre se mantuvo agradecido con su pareja en ese entonces; sin embargo, ambos reconocieron que el estado de salud del actor había afectado la relación.

Posteriormente, en el 2024, Medina confirmó que él y Dávila se estaban dando una nueva oportunidad en el amor, pero parece que todo cambió, ya que ahora asegura estar soltero y que quiere darse un tiempo para él mismo.

"Ahorita estoy tranquilo, contento, disfrutando ya para retomar trabajo y sí, tiempo para mí”.

La vida profesional de Juan Pablo Medina después de haber perdido una pierna

Juan Pablo Medina ha sido un claro ejemplo de superación y después de la trombosis que enfrentó donde le amputaron una pierna, no se dejó vencer y se levantó más fuerte que nunca apoyando e incentivando el deporte para personas con capacidades diferentes.

Las puertas no se han cerrado para el actor, pues se le ha visto trabajando en diversos proyectos como en la película y última temporada del proyecto "Soy Tu Fan", el filme "Los Dos Hemisferios de Lucca" y la serie "Serpientes y Escaleras".

Juan Pablo Medina quiere seguir trabajando en proyectos de televisión; sin embargo, durante su entrevista con Adela Micha, reveló que no ha recibido ofertas de trabajo.