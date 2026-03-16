Ring Royale 2026: ¿Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo? descubre quién ganó su pelea de box

Hoy 15 de marzo de 2026 se llevó a cabo la primera edición del Ring Royale 2026, donde una de las peleas coestelares fue la de Alfredo Adame contra Carlos Trejo. Sin embargo, quien se pudo hacer con la victoria fue el Golden Boy con un tremendo KO al cazafantasmas.

Alfredo Adame reveló que, antes de que subiera al cuadrilátero del Ring Royale 2026, quien lo visitó fue Julio César Chávez, quien le dio consejos y por eso le agradeció los consejos al Gran Campeón, el cual el dijo que diera puro jabs, mismo con el que mandó a la lona a Carlos Trejo.

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Carlos Trejo fue agredido antes del Ring Royale 2026

En la semana previa al Ring Royale 2026, quien denunció un ataque por parte de un sujeto desconocido fue Carlos Trejo, de acuerdo con el investigador de los fenómenos paranormales, el agresor lo atacó con un artefacto, y al momento de querer protegerse, el autor de Cañitas se cubrió y se lastimó uno de sus dedos. Tras estos sucesos, el cazafantasmas declaró ante medios que, esta agresión se la adjudicaba a Alfredo Adame, quien nunca salió a declarar algo o pronunciarse sobre las acusaciones de su hoy rival.

Alfredo Adame es atacado por el esposo de Karely Ruiz

El pasado sábado 14 de marzo de 2026, luego de darse el pesaje, Alfredo Adame pasó por donde estaba Karely Ruiz, sin embargo, la creadora de contenido le gritó: “ojalá que pierdas”, a los que el Golden Boy no hizo mucho caso, sin embargo, el esposo de la influencer se acercó y le soltó un golpe entre el cuello y su mandíbula.

Esto provocó el enojo del equipo del ganador de La Granja VIP y fue uno de sus amigos quien le pegó un zurdazo al marido de Karely Ruiz, quien tuvo que huir al ver a varios elementos de seguridad del Golden Boy. Tras estos hechos, Adame reveló que sí tomaría medidas legales en contra de la pareja de la creadora de contenido.

