OFICIAL: La cartelera COMPLETA de Ring Royale 2026, con la pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo y Karely Ruiz vs Marcela Mistral

La espera ha terminado, faltan dos días para que se lleve a cabo uno de los eventos más esperados del año: Ring Royale 2026, el cuál ha sido organizado por Poncho de Nigris y en el que diversas figuras del mundo del espectáculo se subirán al ring para enfrentarse en una pelea con su rival. Este evento promete llenar de emoción a todo el público.

¿Cuál es la cartelera de Ring Royale 2026?

Este evento contará con el combate de figuras públicas, mismas que llevan semanas de entrenamiento físico y preparación para ganarle a su contrincante. Aquí te presentamos la cartelera completa.

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Alberto del Río (El Patrón) vs. Chuy Almada

Abelito vs. Bull Terrie

Ronny vs Yoiker

La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine (Boxeo en parejas)

¿Qué eventos musicales habrá?

Este evento no solo contará con los combates en el ring sino con presentaciones artísticas ya que Luis R. Conriquez, cantante de regional mexicano, ofrecerá una presentación musical. Por otra parte, habrá batallas de freestyle: Azuky vs Azcino y RC vs. Ghetto Living, las cuáles prometen generar gran emoción y tensión en el público.

Fecha, lugar y hora para ver Ring Royale 2026 EN VIVO y GRATIS

La tan esperada pelea se llevará a cabo este 15 de marzo en la Arena Monterrey y se podrá ver en vivo y completamente gratis a través de la cuenta oficial de Ring Royale en YouTube, TikTok y Twitch (@ringroyalefights). Esto sin duda permite que ninguna persona se quede fuera de este evento, mismo que promete ser uno de los más vistos. La transmisión dará inicio a las 18: 00 horas (hora centro de Ciudad de México).

Cada una de las batallas han generado altas expectativas y por su puesto han dividido a los fans, quienes ya tienen a sus favoritos por los que apuestan. Y tú, ¿ya tienes a tus favoritos?